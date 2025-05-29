美停簽證面談 外媒：不涉已排期學生 駐華使館稱申請如常 魯比奧：新策適用審查美國人言論者

美國駐香港總領事館昨天未有正面回應本報查詢（見另稿）。

美國政治新聞網站Politico周二率先引述魯比奧簽發的內部電文，披露華府「準備擴大社交媒體篩選和審查範圍」，兼且即時暫停F、M、J類的全日制學生以至交流生的簽證申請面談，直至另行通知。其他美英等國際傳媒隨後相繼取得相關消息發表同類報道。

華府：運用所有工具審查

報道稱措施屬暫時

美國國務院發言人布魯斯同日在記者簡報會上沒有正面證實報道，惟稱美國在運用「所有工具」審查想進入美國的人，並且說「我們非常重視進入本國的審批程序，我們將繼續那樣做」。

美聯社周三跟進報道，引述華府匿名官員表示，暫停學生簽證申請者面談，不適用於已獲排期面談的人，換言之只會影響新申請或目前未獲排期者，而且措施只屬暫時。

初步尚不清楚美方究竟想審查什麼社交媒體內容。特朗普政府近月吊銷數名聲稱支持巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的留學生簽證，並以撤銷撥款和禁制招收國際學生等手段，對付他口中「與中共合作」「縱容反猶」的哈佛大學。新的審批留學簽證程序使人憂慮，在社交媒體上發表支持巴人、批評美國外交政策，或顯示參加了校園示威，皆可能被拒發簽證。批評者認為，新的社交媒體審查政策將進一步侵犯美國憲法第一修正案所規定的權利。不過，資料顯示美國審查簽證申請者社交媒體活動的做法在特朗普首個總統任期已有實行，今次則可能擴大審查範圍，由以往防範「恐怖分子」進一步針對「反猶」等立場。

倘落實措施，可能嚴重拖慢審批學生簽證程序，進而擾亂大學、交換生等的夏季、秋季入學計劃。一般接獲錄取通知書的留學生須在所屬國家或地區向美國使領館申請學生簽證，並預約日子面談，然後才可獲得簽證。

美國多間大學已警告，特朗普政府針對大專院校的政策可能嚇阻海外學生赴美求學。

求學平台：選赴美留學者減五成

Studyportals的1至4月數據反映，選擇赴美留學人數減少50%，選往歐洲、澳紐者持續增加。它預測長此下去，美國2025學年的留學人數將下跌70%，並指出美國損失的將「不僅是學費，還是人才」。

另外，數百名哈佛大學師生及支持者周二示威，抗議特朗普政府上周取消該大學招收國際學生的資格及削減聯邦經費。

中方促保障留學生合法正當權益

中國外交部發言人毛寧周三表示，中方一貫認為正常的教育合作和學術交流不應受干擾，敦促美方切實保障各國留學生的合法正當權益。央視新聞昨報道，美國駐中國大使館人員回應查詢表示沒有收到相關信息，申請和面談等簽證辦理一切正常。台北教育部昨亦表示，據其所知美國在台協會（AIT）暫未收到指示，排定的面談照常。

（華盛頓郵報/法新社/路透社/BBC/金融時報/NPR/中央社）