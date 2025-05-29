美以支持組織派糧爆混亂 以軍鳴槍 聯合國官員稱47傷、多人中槍 以軍：僅示警未射平民

有社交平台影片顯示，GHF分發點的部分圍欄周二被破壞，人群湧進場地，場面混亂，部分巴人展示取得的物資。《紐約時報》報道，一段影片顯示當傳出數響槍聲後，人們跑出分發點。GHF周二在聲明中表示，當日下午「南加沙分發點的人數過多，以至基金會團隊不得不撤離」。

哈馬斯指以軍釀3死46傷 以方否認

聯合國人權辦駐巴勒斯坦被佔領土辦事處負責人桑蓋伊昨表示，事件中約有47人傷，「大多數傷害是由子彈造成，而開槍的是以軍」。哈馬斯媒體辦公室指控以軍殺害了最少3名巴勒斯坦人，並造成46人受傷，同時有7人失蹤，惟GHF指哈馬斯提供的資料是「完全不實」。

以軍周三表示，士兵只在分發點外的區域向天開槍示警，並未對平民開火。

GHF在瑞士註冊，獲美國支持，卻被指在無巴勒斯坦人參與的情况下與以色列合作，並繞過聯合國。聯合國和國際援助機構已宣布不會與GHF合作。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）專員拉扎里尼周三批評分發物資新安排：「我們昨日看到震驚的畫面，飢餓民眾推擠圍欄，極度渴望食物。這場面混亂、欠尊嚴且不安全。我認為這是資源浪費，且讓人忽視正發生的暴行。我們已擁有符合需求的物資分發系統。」

領物資須臉部識別 稱防落哈馬斯手

哈馬斯等曾警告稱GHF的物資分發中心採取生物辨識篩檢安排。有了解基金會物資分發計劃的人道組織稱，該計劃要求所有領取物資的人都要接受臉部識別檢查，不少巴人憂慮資料會落入以色列手中。以國官員指此方法其中一個好處是可排除與哈馬斯有聯繫人士取得物資。

GHF應用生物識別技術協助分發物資，加上與美國關係密切，都令人質疑基金會中立性。GHF原執行總監伍德周日表示，由於基金會顯然無法在實施援助加沙計劃的同時，嚴格遵循人道、公正、中立和獨立人道救援行動原則，因而決定請辭。

（路透社/紐約時報）