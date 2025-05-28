特政府擬抽身 歐威脅增 最大造船廠籲增水下防禦

福爾杰羅告訴《金融時報》：「地中海一直是俄羅斯和美國潛艇的活動區域，現在輪到我們歐洲人承擔水下防禦的責任。」

自2022年北溪天然氣管道爆炸事件發生以來，各國政府已開始加強水下防禦能力，例如水下無人系統和反潛技術。福爾杰羅表示，對海底電纜和其他關鍵海洋基礎設施的攻擊威脅可能增加，對防止或減少攻擊影響的技術和基礎設施的需求將顯著上升。

芬坎蒂尼預計，隨着各國在水下防禦和安全方面的投資增加，全球水下經濟將每年增長500億歐元。

英AI檢測敵對國北極活動

另外，英國《獨立報》周二報道，鑑於來自俄羅斯的威脅日增，英國外相林德偉訪問冰島期間將宣布一項雙邊計劃，英國海軍將使用人工智能（AI）檢測北極地區的敵對國家活動。他說：「與我們在北極地區的盟友，如挪威和冰島合作，增強我們對這些水域的巡邏和保護能力，比以往任何時候都更重要。」

根據新的英國-冰島聯合戰略，英國綜合安全基金將撥55.4萬英鎊予艾倫·圖靈研究所，研究AI如何改善監控。

英國政府官員警告，北極地區是歐洲和英國安全的重要側翼，而俄羅斯在那裏的行動有助於其在烏克蘭的戰爭，並威脅到英國的關鍵基礎設施，例如海底電纜。

（金融時報/獨立報）

（俄軍侵烏）