明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

WSJ：特對俄失耐性 最快本周推新制裁

【明報專訊】俄羅斯連日大規模轟炸烏克蘭，惹來美國總統特朗普批評俄羅斯總統普京「瘋狂」，表明正考慮增加對俄制裁。儘管克宮淡化特朗普的說法為「過度情緒化」，但《華爾街日報》（WSJ）周一引述熟悉特朗普想法的消息人士報道，特朗普對普京未有停止攻擊烏克蘭以及俄烏和談進度緩慢，愈益感到沮喪，擬在本周向莫斯科實施新一波制裁，但未知會否變卦。俄羅斯外交部昨表示，俄方正在準備俄烏和平協議備忘錄，內容包括概述解決危機問題的原則和潛在時間表，完成後會轉交烏方。

Truth Social發文：普京在玩火

《華爾街日報》報道，特朗普正考慮的新制裁料不包括針對銀行業的措施，但確有其他選項正討論，旨在施壓俄方在談判桌上讓步，包括接納烏方已同意的30天停火方案。報道指特朗普同意對和平談判感到厭倦，倘若最後一擊無功而還，他就會一併放棄。

特朗普周二在社交平台Truth Social發文提及普京：「普京未意識到的是，如果不是我，俄羅斯早就會發生許多真正糟糕的事情，我是說真的非常糟糕的事情。他在玩火！」

「愛國者」庫存減 烏憂美拒補給

目前還不確定若華府退出和平進程，特朗普會否繼續同意向烏克蘭提供軍事支援。惟《華盛頓郵報》引述烏克蘭和西方官員指出，烏軍的美製「愛國者」空防系統庫存日漸減少，對能否從美方取得補給日益憂慮——現時庫存主要是在拜登任內供應，但特朗普政府抗拒送出更多。一名駐基輔的歐洲外交官表示，愛國者製造商雷神仍正在擴張其生產線，以脗合烏戰爆發後飈升的需求。

俄稱普京直升機受無人機威脅

另一邊廂，俄官媒塔斯社引述俄羅斯空防部隊一名指揮官宣稱，普京上周二視察庫爾斯克州期間，其乘坐的直升機「實際上處於擊退敵方無人機大型攻擊的中心位置」，因此俄軍實行空防戰鬥以確保普京安全。惟報道未就這說法提供可供證明的進一步資訊。

俄羅斯目前在烏克蘭東北部蘇梅州推進，正奪取更多定居點。同時，俄軍周二展開波羅的海海軍演習，有20艘戰艦、3000名士兵加上空中支援部隊參與。

（華爾街日報/華盛頓郵報/新華社/每日郵報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕和談 愛國者導彈防禦系統 制裁俄羅斯 特朗普 普京 美俄關係 俄軍侵烏

上 / 下一篇新聞