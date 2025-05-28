WSJ：特對俄失耐性 最快本周推新制裁

Truth Social發文：普京在玩火

《華爾街日報》報道，特朗普正考慮的新制裁料不包括針對銀行業的措施，但確有其他選項正討論，旨在施壓俄方在談判桌上讓步，包括接納烏方已同意的30天停火方案。報道指特朗普同意對和平談判感到厭倦，倘若最後一擊無功而還，他就會一併放棄。

特朗普周二在社交平台Truth Social發文提及普京：「普京未意識到的是，如果不是我，俄羅斯早就會發生許多真正糟糕的事情，我是說真的非常糟糕的事情。他在玩火！」

「愛國者」庫存減 烏憂美拒補給

目前還不確定若華府退出和平進程，特朗普會否繼續同意向烏克蘭提供軍事支援。惟《華盛頓郵報》引述烏克蘭和西方官員指出，烏軍的美製「愛國者」空防系統庫存日漸減少，對能否從美方取得補給日益憂慮——現時庫存主要是在拜登任內供應，但特朗普政府抗拒送出更多。一名駐基輔的歐洲外交官表示，愛國者製造商雷神仍正在擴張其生產線，以脗合烏戰爆發後飈升的需求。

俄稱普京直升機受無人機威脅

另一邊廂，俄官媒塔斯社引述俄羅斯空防部隊一名指揮官宣稱，普京上周二視察庫爾斯克州期間，其乘坐的直升機「實際上處於擊退敵方無人機大型攻擊的中心位置」，因此俄軍實行空防戰鬥以確保普京安全。惟報道未就這說法提供可供證明的進一步資訊。

俄羅斯目前在烏克蘭東北部蘇梅州推進，正奪取更多定居點。同時，俄軍周二展開波羅的海海軍演習，有20艘戰艦、3000名士兵加上空中支援部隊參與。

（華爾街日報/華盛頓郵報/新華社/每日郵報）

（俄軍侵烏）