格陵蘭促美歐礦企投資 不排除尋中企開發

納塔尼爾森對《金融時報》表示：「我們希望發展商業並使其多樣化，這需要外部的投資。」當被問及是否會轉向中國時，她回答：「我們確實希望與歐洲和美國的合作伙伴建立合作關係。但如果他們不來，我認為我們需要去其他地方尋求幫助。」

格林蘭擁有大型但相對難以開採的礦牀，包括金和銅，而這些礦牀位於北極地區一個地緣政治上至關重要的位置。

納塔尼爾森稱，與美國的礦產開發諒解備忘錄即將結束。這份備忘錄是在特朗普第一個任期內簽署，格陵蘭曾試圖在拜登政府任內續簽但沒成功。特朗普今年重返白宮後，曾多次堅稱美國將接管格陵蘭，甚至不排除為此動武。

中國投資者免「挑起事端」持觀望態度

納塔尼爾森告訴《金融時報》，她認為特朗普威脅要控制格陵蘭是「既不尊重又令人厭惡」，但她也表示，中國對礦業交易的興趣不大。目前在格陵蘭只有兩家中國礦業公司，但它們都是少數股東。她推測，中國投資者可能因為不想「挑起事端」而持觀望態度。

納塔尼爾森表示，格陵蘭的新四黨聯合政府「首先致力於為格陵蘭及格陵蘭人創造發展」，並希望與「盟友和志同道合的合作伙伴」合作，不過她補充道，格陵蘭在西方聯盟變化的背景下「正面臨困難，難以找到自身立足點」。她說：「我們正試圖弄清楚，新世界秩序是什樣的？在這種情況下，中國的投資當然成問題，但在某種程度上，美國的投資也是如此。（美國投資的）目的究竟是什麼？」

（金融時報）