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目擊者：聽到車輛輾過人體聲

【明報專訊】肇事福特Galaxy深灰色七人車直衝人群殺傷力巨大，有目擊者表示事發時「能聽到車輛輾過人體的聲音」，情况恐怖。車輛撞到球迷後引起現場人群憤怒，不少人追截、包圍及攻擊肇事汽車和司機。他們砸爛車窗、腳踢車胎，甚至一度拉開了少少車門想拉出司機，向司機怒喊：「你幹什麼？」惟汽車短暫停頓後再倒後行駛及在人群間加速，導致更多人受傷。擾攘一輪後，該車停下並被警員包圍保護，最終司機被捕並送上警車。

在場者圍攻司機 砸窗踢車身

目擊者馬德拉表示見到肇事汽車向左駛上行人道，迎面駛向他們後衝向建築物，「我們避開，它就加速」。當時在場的BBC記者科爾表示聽見前方傳來一陣驚叫聲，跟着就見一輛深色汽車在人群間衝出，「它沒停下，我一把抓住女兒閃開」，他稱該車跟一家人相距僅「數吋」擦身而過。另一目擊者拉希德覺得司機蓄意傷人。他說，汽車撞到人後大概停了數秒，有人想打爆那輛車的車窗，司機接着踩油門。他說：「好恐怖，你能聽到他（駕車）輾過人體的聲音……顯然是故意的。」

不過有些人認為可能是司機失誤肇禍。目擊者溫斯珀說首名受害者「拋上20呎」半空後，其他路人拍打和砸碎車窗，可能令司機驚慌失措猛踩油門。溫斯珀的同伴斯圖爾德說：「我個人認為他是失誤撞人。」

疑尾隨救護車駛進禁車區

利物浦市長羅瑟勒姆表示，肇事車輛不應該出現於當時仍被封鎖車輛駛入的沃特街。警方在調查該車是否尾隨救護車駛進。

（路透社/法新社/衛報/每日郵報）

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