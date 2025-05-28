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利物浦捧盃巡遊 五旬漢駕車撞人群 65傷4人捲車底 警初步排除恐襲

【明報專訊】英超球隊利物浦周一（26日）舉行勝利巡遊慶祝奪得英超冠軍期間，發生汽車涉嫌蓄意撞向球迷事件，造成65人受傷，當中有4名兒童，而有4人被捲入車底，要由消防員救出。警方昨表示，11人仍然留院，全部情况穩定。案發後一名53歲白人男子因涉嫌企圖謀殺、危險駕駛和藥後駕駛被捕，惟警方認為事件不涉恐怖主義。

利物浦上次奪得英超是在2019-2020球季，由於當時正值新冠疫情肆虐，因此沒有舉行勝利巡遊。這次勝利巡遊是該球隊繼1990年之後第一次公開慶祝，恰逢周一是英國春季銀行假，吸引可能多達100萬市民冒雨沿途觀看。然而在下午約6時發生嚴重汽車撞人事故，現場初步消息指有27人受傷送院，其中3名大人和一名兒童從車底救出，另20人在場接受治療後離開。警方昨天發布新資訊，表示有65人受傷送院，經治理後有11人仍留院，全部情况穩定。

事發當時有許多人聚於鄰近市政廳和市長官邸的沃特街（Water Street）一帶，剛看過開篷巴士駛離附近的斯特蘭德路（Strand）不出10分鐘，尚未完全散去。一輛深色七人車在沃特街附近馬路以大約時速30英里（48公里）慢駛及向人群連連響號，然後倒駛撞倒一人，引起了群眾攻擊該車。汽車於沃特街口停下被人包圍。車子倒退後突然加速及轉向剷上行人道，造成多人受傷。

受害者撞飛拋半空 警圍車阻球迷報復

社交媒體流傳片段顯示汽車撞到群眾一刻，受害者被撞擊拋上半空。目擊者拉希德（Harry Rashid）說事件發生得「極快」，「起先，我們只聽到有人落在汽車引擎蓋的幾下砰砰砰聲」。不少目擊者指出肇事司機沒有減速迹象。有些人說汽車「橫衝直撞」，「似乎蓄意地」加速衝入人群。大批警察持步槍抵達。該車最後被截停，憤怒的球迷蜂擁包圍，要警察上前阻止。

利物浦市所屬默西塞德郡（Merseyside）的警方在事發後約兩小時即公布肇事司機資料，指他是「來自利物浦地區的一名53歲英籍白人男子」。不過默西塞德郡警察局副局長西姆斯（Jenny Sims）說：「我們相信這是個別事件，目前沒有查找其他涉事者。事件不被視作與恐怖主義有關。」

警迅速公布疑犯背景 免事件發酵

分析認為，警方這次罕有迅速公布疑犯種族背景的做法，是為抑制極右妄作揣測和避免事件發酵。去年7月29日利物浦以北海邊城市紹斯波特（Southport）發生3死8傷的斬人案，因極右人士在網上謠傳17歲疑犯是申請政治庇護的穆斯林，觸發利物浦、曼徹斯特等逾20城鎮爆發反穆斯林示威和騷亂。首相施紀賢表示震驚，向受影響人士送上慰問和祈禱。利物浦球會表示在與警方合作。該球會和國際足協（FIFA）會長恩范天奴皆發聲明，向受影響人士致上慰問。

（路透社/法新社/BBC）

相關字詞﹕汽車撞人群 勝利巡遊 利物浦 英超

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