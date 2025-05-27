報道：以軍謀掌加沙75%地 3區安置200萬巴人

【明報專訊】以色列本月中旬展開「基甸戰車行動」，目標在剿滅哈馬斯及其他巴人民兵組織後直接控制加沙。以色列《國土報》周日（25日）報道，以軍估計在兩個月內將控制加沙75%土地，並將約200萬加沙巴人集中在3個主要地區。以方相信此舉會促使哈馬斯崩潰及出現管治危機，迫使對方按以方所定條件，就釋放人質問題重返談判桌。
早於上周日（18日），英國《星期日泰晤士報》亦引述知情外交官的外泄地圖，指以軍計劃將加沙從北至南分成4個以軍控制區及3個平民區，加沙巴人只能在軍事區分隔、不准居民互通的獨立區域生活。《國土報》指約200萬巴人會被集中在加沙市、加沙中部的難民營及馬瓦西（Al Mawasi）區。
《以色列時報》周日引述有傳媒報道，美國官員要求以方押後擴大在加沙的地面行動，藉此在有限度軍事行動同時，繼續跟哈馬斯就人質和停火協議談判。以國新聞網站Ynet news報道，由於正跟哈馬斯談判的華府施壓，以色列總理內塔尼亞胡與高級國防官員舉行安全會談，要求執行擴大軍事行動計劃前，給予更多時間達成協議。
消息﹕哈馬斯允美停火方案 願釋人質
哈馬斯消息人士周一稱，該組織接納了作為中間人的美國總統中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）所提最新加沙停火方案，願意分兩批釋放10名生還的人質，換取停火70天及以軍局部撤出加沙地帶。以色列方面將會放還若干巴勒斯坦囚犯，包括數百名刑期長的囚犯。以色列未有即時回應。