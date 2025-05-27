南法停電 無政府主義組織認責 蔚藍海岸兩地變電站起火 逾20萬戶受影響

尼斯康城遭殃 波及影展

新一宗事故發生於周日凌晨約2時，尼斯一個變電站起火，導致尼斯西部約4.5萬戶家庭停電數小時。尼斯機場及兩個鄰近城鎮亦受到影響，直至早上才恢復供電。尼斯首席檢察官馬丁內利（Damien Martinelli）稱警方正確認損毁情况及犯罪手法，並調查有組織團伙的縱火行為。

此前一天，普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區的村莊坦訥龍（Tanneron）亦有變電站在凌晨約2時發生火災。當局派出7輛消防車到場滅火，火勢到早上7時被撲熄。

事故令該區約16萬戶家庭斷電，蔚藍海岸地區有交通燈及提款機一度未能運作。變電站距離康城市中心西北面約12公里，康城影展主辦單位要在影展最後一日當天，啟用後備發電機讓活動繼續舉行，當日早上有部分電影放映受影響，而晚上的閉幕典禮如常舉行。

歐基建頻遭毀 策劃者身分惹關注

警方初步未確認兩宗事件之間的關連，但有自稱無政府主義團體周日在獨立媒體中心（Indymedia）網站發聲明，稱對於連續兩天的變電站事故認責：「我們是兩支無政府主義團隊，我們對法國蔚藍海岸電力設施襲擊事件認責。」留言者並沒留下組織名稱或其他信息。

過去兩年歐洲發生多宗基建設施等受襲事件，由於時值俄軍侵烏，因此策劃者身分尤其令人關注。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）3月的報告指俄羅斯過去兩年加強破壞活動，試圖施壓歐洲和美國減少對烏克蘭的支持。英國首相施紀賢位於倫敦北部的住宅及轉讓予他人的一輛汽車和一間住宅本月上月被縱火，警方其後拘捕兩名烏克蘭人及一名羅馬尼亞人，《星期日郵報》報道，軍情五處（MI5）人員正調查俄羅斯是否涉事。

（CNN/華盛頓郵報/紐約時報）