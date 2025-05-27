歐美撤援烏武器射程限制 克宮﹕危險之舉

另外，針對俄軍對烏克蘭發動大規模空襲，特朗普周日準備飛返白宮前說：「我不喜歡普京所為。他在殺害許多人。我不知道普京到底怎樣啦。我認識他許久了，一直相處得不錯。惟他把火箭炮射入城市殺人，我完全不喜歡這樣。」有記者提問是否考慮增加對俄制裁，他答：「確實。」

特朗普斥普京「瘋狂」恐垮台

及後，特朗普在社交媒體Truth Social發文批評普京「變得極其瘋狂」﹗他寫道：「我向來都說，他想要整個烏克蘭而不是一部分，惟若然他那樣做，將導致俄羅斯垮台。」他亦批評澤連斯基的言論對其國家有損無益，說：「從他口說出的都造成問題，我不喜歡。」

俄軍連續3晚猛烈空襲烏克蘭。周日晚至周一清晨，烏軍稱俄方用了355架無人機和9枚巡航導彈。此前一晚，俄方被指分別動用達298架無人機和69枚導彈，上周五晚則有250架無人機和14枚彈道導彈。儘管所造成的傷亡不比其他的俄軍攻勢嚴重，但規模卻是2022年2月開戰以來之最。

俄無人機升級 棄GPS定位避截

英國《經濟學人》周日報道，俄國的攻擊無人機似乎已擺脫沿用全球衛星定位系統（GPS），改為利用烏克蘭本土互聯網和流動網絡並結合人工智能（AI）作導航，因而更能避過烏軍的電子戰干擾而更難以追蹤截擊。報道指俄羅斯軍方使用的攻擊無人機主要是伊朗製作的「見證者」（Shahed）。

（基輔時報/基輔獨立報）

（俄軍侵烏）