歐美撤援烏武器射程限制 克宮﹕危險之舉

【明報專訊】德國總理默茨周一（26日）在柏林出席一個論壇時表示，德國、法國、英國和美國撤銷了烏克蘭向俄羅斯境內發射導彈攻擊的所有射程限制。他說：「我們供應給烏克蘭的武器不再有任何射程限制——英國沒有、法國沒有、我們沒有，美國也沒有。」西方援烏武器此前一直有射程限制和顧忌，以防戰事擴大。路透社報道，默茨表示烏克蘭如今擁有針對俄羅斯軍事基建的遠程火力。克里姆林宮周一回應，指歐洲國家撤銷射程的決定將是「危險之舉」，違背了政治解決危機的願望。
另外，針對俄軍對烏克蘭發動大規模空襲，特朗普周日準備飛返白宮前說：「我不喜歡普京所為。他在殺害許多人。我不知道普京到底怎樣啦。我認識他許久了，一直相處得不錯。惟他把火箭炮射入城市殺人，我完全不喜歡這樣。」有記者提問是否考慮增加對俄制裁，他答：「確實。」
特朗普斥普京「瘋狂」恐垮台
及後，特朗普在社交媒體Truth Social發文批評普京「變得極其瘋狂」﹗他寫道：「我向來都說，他想要整個烏克蘭而不是一部分，惟若然他那樣做，將導致俄羅斯垮台。」他亦批評澤連斯基的言論對其國家有損無益，說：「從他口說出的都造成問題，我不喜歡。」
俄軍連續3晚猛烈空襲烏克蘭。周日晚至周一清晨，烏軍稱俄方用了355架無人機和9枚巡航導彈。此前一晚，俄方被指分別動用達298架無人機和69枚導彈，上周五晚則有250架無人機和14枚彈道導彈。儘管所造成的傷亡不比其他的俄軍攻勢嚴重，但規模卻是2022年2月開戰以來之最。
俄無人機升級 棄GPS定位避截
英國《經濟學人》周日報道，俄國的攻擊無人機似乎已擺脫沿用全球衛星定位系統（GPS），改為利用烏克蘭本土互聯網和流動網絡並結合人工智能（AI）作導航，因而更能避過烏軍的電子戰干擾而更難以追蹤截擊。報道指俄羅斯軍方使用的攻擊無人機主要是伊朗製作的「見證者」（Shahed）。