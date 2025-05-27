特朗普接歐盟來電 允暫緩加徵50％關稅

周日晚特朗普在自家社交平台Truth Social貼文，指他當天收到馮德萊恩的致電，提到她要求押後6月1日起加徵50%關稅的限期。特朗普表示同意延期至7月9日，又稱「我很榮幸能這樣做」，並引述馮德萊恩指貿易談判即將開始。

延期至7．9 迅速推進談判

至於馮德萊恩在社交平台X形容與特朗普的通話「良好」，指歐盟和美國擁有全球最具影響力且緊密的貿易關係，歐盟準備好迅速且果斷地推進談判，並表示要達成理想的協議，就需要爭取時間到7月9日。歐盟委員會發言人表示，雙方代表定於周一下午會談，但拒絕透露馮德萊恩跟特朗普的通話內容。發言人又表示現在談判有新動力，雙方又同意加速談判並保持密切聯繫。

特朗普在4月初就美國與歐盟的貿易談判定下90天限期，原定7月9日屆滿，不過上周五特朗普威脅推前徵稅時表示對雙方達成貿易協議不感興趣；而特朗普最新公布押後加徵關稅的限期，只是回到早前定下的日子。德國經濟部長賴歇（Katherina Reiche）呼籲關稅談判冷靜推進：「我們必須找到一條共同的道路。」

另外，一連兩日的第46屆東盟峰會周一（26日）在馬來西亞首都吉隆坡開幕，加強區域一體化、增強抵禦貿易和經濟動盪的能力是會議的重要議題。東盟輪任主席國馬來西亞的首相安華表示，他已致函美國總統特朗普，希望安排美國與東盟舉行會談。

大馬首相函特朗普 盼安排東盟會談

今次是美國發動關稅戰以來東盟首次峰會，峰會主題為「包容性和可持續性」，峰會將通過《東盟共同體願景2045》並發表「吉隆坡宣言」，為東盟未來20年發展提供指導意見和規劃。根據法新社看到的一份聯合聲明草案，東盟將對美國實施「對等關稅」表示「深表關切」，稱這些措施「對東盟構成複雜且多方位挑戰」。大馬投資、貿易及工業部長扎夫魯說，東盟正考慮擴大與包括歐盟在內的其他貿易組織的合作範圍，並加強成員國之間的貿易往來。

（Axios/BBC/路透社/聯合早報）

（關稅戰）