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農業結構問題多 米農悲嘆「捱10圓時薪」

【明報專訊】日本大米供應不足和米價飈升跟該國稻米產業結構落後有關。當地大部分農民的個體戶，米農所擁的稻田面積細小，因此引入機械作規模生產成本也高；米農普遍年齡偏高也是行業當下困境之一。日本官方統計顯示，近年農戶以水稻方式種米所獲的年收入只有約4萬日圓（約2200港元），不少農民需要以其他方法幫補家計。近日有日本米農打着「時薪只得10日圓」的口號示威，抗議農業體系正走向崩潰。

日本農林水產省的調查統計數字顯示，2021年和2022年每農戶經營水稻田所獲的總收益分別為350.3萬日圓（約19.2萬港元）和378.3萬日圓（約20.8萬港元），但扣除高額的肥料、聘請幫工等成本後，實際收入只剩1萬日圓（約550港元），若以全年作業時間1000小時來計算，平均時薪只有約10日圓。2023年同類調查在成本稍微上漲，但售賣作物和畜產收益分別增加9.1%和18.2%的情况下，最終年收入急增近9倍，但實際也只得9.7萬日圓（約5300港元）。

日本農民組織「令和之百姓一揆」3月底在全國多地舉行大規模示威。75歲的組織代表菅野芳秀說：「米農時薪只有10日圓，等同在叫農民放棄，離開農地。」

日本雅虎新聞網站周日（25日）刊載的專題報道指出，日本主要以種米為主的個人農業從業員，有58.9%（32.1萬人）已年屆70歲或以上，步入高齡化；76%個人農業從業員來自耕作面積小於2公頃的小規模農戶；部分米農靠種植其他作物或養畜幫補收入。

業界高齡化 田小限制機械化

報道亦引述專家指出，耕地不足0.5公頃（約5000平方米）的米農收益或錄得數千港元赤字，但擁50公頃（約50萬平方米）或以上大型稻田的大農戶，年收入可達約81萬港元，差距巨大。這情况反映稻田面積和機械作業的關鍵影響。然而，稻田面積細小也令個體戶米農對引入機械提高產量卻步，山形縣川西町米商平田勝越估算，米農引入機械化的成本最少都要約3000萬日圓（約164萬港元）。

宇都宮大學農業經濟學專家小川真如指出，在北海道、秋田、新潟等多平地的地區或能實現大規模機械化種米以減低成本，但位於山間的細小農田卻無法那樣做。

（日本雅虎新聞）

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