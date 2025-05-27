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小泉進次郎接任農相後首出招 日釋儲備米 撤競標制抑米價

【明報專訊】日本政府為應對近期米價居高不下，農林水產相小泉進次郎周一（26日）宣布改變發放政府儲備米的方式，取消原本的競標制，由政府選定大型超市等零售商直接供貨，尋求最快下月初以每5公斤稅後售價約2160日圓（約119港元）向市面供貨，藉以平抑米價，紓緩民困。今次被認為是小泉上周三接任農相以來，大力應對米價問題的第一擊，成敗與否勢將影響其個人政治前途，以及他所屬執政自民黨在7月國會參議院選舉的表現。

首輪派零售商30萬噸米 須8月前售

新一輪發放的儲備米分別為2022年產20萬噸和2021年產10萬噸，通過任意合同直接出售予零售商，簽約對象僅限每年大米銷售量逾1萬噸的大型零售商，合約規定他們必須在8月底前出售購入的儲備米。此外，政府將承擔運輸費用，也接受網絡電商參與計劃，讓廉價儲備米可廣泛流通至日本全國。農林省將視需求研究進一步發放，還為設立應對米價居高特別成立「集中應對小組」。

日本大米自去年年中起價格持續上升，影響民眾生活。前年夏季受熱浪侵襲，日本稻米收成量減少及品質下降；肥料及機械燃料等價格上升亦令種米成本上升，另外餐飲和旅遊業從新冠疫情復蘇令需求增加，都是引發大米供應不足且價格飈升的原因。

農林水產省統計數據顯示，全日本平均大米零售價連升18個星期後，於本月首周曾稍回落，但之後連續兩星期回升，第三周（5月12至18日）為4285日圓（約235港元）。石破茂政府約兩個月前已開始向市場發放儲備米救急，但成效不彰。日本放送協會（NHK）4月8日曾報道，政府儲備米當時每5公斤售價只是比售約4000日圓（約220港元）的普通本地產米便宜數十港元。

小泉表示，此前的競標放售方式抬高了儲備米價格。日本為防止常時米價暴跌對發放儲備米有嚴格規定，只能在災難或供應緊張時限量發放，發放一般採用商戶競標方式，規定中標者須於一年後向政府售回跟所得儲備米同等數量的新米，參與門檻高，中標者亦通常為持有大量舊米的大型農業組織。農林水產省3月起通過3批競標，向「日本全國農協聯合會」（JA全農）等組織交付了合共31.2萬噸儲備米。共同社等日媒報道，中間商和零售商可自由決定儲備米售價，通過農業組織供貨予零售商亦有出貨相對較慢的問題，被認為是儲備米流通欠佳仍然昂貴的主因。今次新發布的規則不要求零售商「換米」，務求令儲備米能盡快以可負擔價格上市。

民調：65%人看好小泉進次郎

《日本經濟新聞》和東京電視台5月23至25日所作的最新民調顯示，65%受訪者對小泉進次郎任農相的表現抱有期望。

（共同社/NHK/東京電視台）

相關字詞﹕農林水產省 小泉進次郎 大米 日本

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