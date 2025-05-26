朝鮮驅逐艦翻側事故 船廠3官員被捕

上周三（21日）朝鮮最高領導人金正恩在清津造船廠主持新建5000噸級驅逐艦下水禮，發生艦船失衡翻側，船尾落入水中、船頭部分則擱在岸上船台的事故，引起金正恩興師問罪。黨中央軍事委員會批評各部門普遍存在缺乏警惕、不負責任的態度。清津造船廠廠長洪吉浩曾被傳喚調查。朝中社周日報道，執法部門依據查證所得已刑事拘留「要為事件負責」的清津造船廠總工程師姜正哲、船體總裝車間主任韓京學和行政副廠長金勇鶴。

驅逐艦翻側照片曝光

朝中社上周四首次披露事件時報道，該艦因下水過程中的指揮不當、操作不慎，未能保障底盤的平行移動，導致船尾部分的下水滑墩先脫落，部分區段的船底破洞而出事。翌日跟進報道卻說，經檢察機關人員和相關專家組成的事故調查組檢查，確認船底沒有破洞，船體右舷被刮削，海水是通過船尾部分的救生通道流進船艙。出事驅逐艦翻側的衛星照片亦曝光。

發生下水事故的驅逐艦是繼「崔賢」號之後朝鮮第二艘大型現代化軍艦，標誌朝鮮海軍告別以蘇聯時代老舊落後艦艇為主的模式，提升了作戰能力。武器分析家稱，朝鮮為了進一步與美國、韓國海上競爭，它還需要能夠躲避探測和遠航的核動力潛艇等資產。

不過韓國國防研究院核安全研究室長李相奎認為，朝鮮最少需10年才能部署核潛水艦，而發生今次下水事故後，相信可能會更加推遲。

（朝中社/WSJ）