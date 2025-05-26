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特朗普：哈佛31%國際生 部分來自不友好國家

【明報專訊】美國總統特朗普周日（25日）凌晨在其社交平台Truth Social發文，為其政府上周四撤銷哈佛大學招收國際學生資格的舉措辯護。雖然法官上周五批出臨時民事保護令，暫禁新政策生效，但有美國議員和外界認為，特朗普政府禁哈佛招收留學生，恐是繼大幅削減對外援助、取消或大減大學研究計劃、對媒體發動攻擊（包括關閉歷史悠久的美國之音）等舉措之後，嚴重削弱美國「軟實力」的又一例子。

特朗普寫道：「哈佛為什麼不說他們的學生中有近31%來自外國，這些國家中，有些對美國根本不友好。這些國家沒對他們學生的教育出過一分錢，也從未打算這麼做。」他表示：「我們想知道那些外國學生是誰，這是合理要求，因為我們給哈佛提供了數十億美元，但哈佛卻不太願意透露情况。」

美國國土安全部長內姆（Kristi Noem）上月要求哈佛提供留學生參與任何暴力或違法活動的紀錄，上周四指美國大學要遵守學生和交流訪問者計劃（SEVP）規例作匯報，但她指哈佛拒絕提交資料，並持續讓校園環境變得不安全，遂即時取消哈佛的SEVP認證資格。哈佛指有關做法違憲並入稟聯邦法院挑戰。

民主黨議員批影響美全球影響力

參議院外交委員會民主黨首席議員沙欣（Jeanne Shaheen）上周四發聲明譴責特朗普針對哈佛的舉措，指出「國際學生為我們的經濟作出貢獻、支持美國就業，且是我們最強大外交與軟實力工具之一。這種鹵莽行為對我們的全球影響力造成長遠傷害」。

（法新社）

相關字詞﹕學生和交流訪問者計劃（SEVP） 哈佛大學 特朗普 美國

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