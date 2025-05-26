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剛果（金）商礦產換美助平亂 稱有助伙伴關係多元化 減依賴中國採礦

【明報專訊】《金融時報》周日（25日）引述消息人士報道，非洲國家剛果民主共和國（簡稱「剛果（金）」）的官員對下月能與華盛頓達成礦產協議持樂觀態度。該協議將確保美國對關鍵礦產的投資，同時支持結束該國東部由鄰國盧旺達支援的叛亂。剛果（金）礦業部長帕卡邦巴稱，若與美國達成協議將有助國家的伙伴關係多元化，減低對中國開採礦產的依賴。

獲盧旺達支持的剛果（金）反政府武裝「3月23日運動」（M23）今年初開始在剛果（金）東部與政府軍起衝突並佔領土地。美媒3月報道，剛果（金）總統齊塞克迪2月初去信美國總統特朗普，提議美國協助擊退M23，換取礦產開採權。同時，由於中國與剛果（金）2008年達成數十億美元的「礦產換基建」協議，《金融時報》指美國尋求在中國一直主導的關鍵礦業領域重獲優勢。

消息：有望6月底前達協議 存障礙

《金融時報》引述兩名消息人士報道，剛果（金）跟美國和盧旺達分別談判的協議，有望在6月底或之前達成，縱然潛在障礙仍然相當大。

帕卡邦巴表示，協議還可能為剛果（金）及盧旺達等鄰國在金屬出口和加工方面的合作奠定基礎。

盧旺達一直被指利用邊境安全問題作為幌子，掠奪剛果（金）資源。盧旺達總統卡加梅否認政府支持M23。有消息指卡加梅視協議談判為一個機會，藉此合法取得剛果（金）資源並吸引美國投資擴大現有金屬加工能力。

剛果（金）官員表示，除非M23撤出1月以來佔領的土地，否則不會批准盧旺達參與剛果（金）的礦產貿易。美國非洲及中東高級顧問布洛斯（Massad Boulos）4月曾與齊塞克迪和卡加梅會面，而他上周稱向雙方提出首個和平協議草案。有接近布洛斯的消息人士稱，他提出下周在華盛頓再談判以消除分歧。

（金融時報/路透社）

相關字詞﹕協議 盧旺達 剛果民主共和國 礦產 美國

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