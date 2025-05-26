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俄發動最大型無人機空襲 烏歷「恐怖一夜」

【明報專訊】烏克蘭周日（25日）指控俄羅斯發動開戰逾3年以來最大規模的一次空襲，動用多達298架無人機和69枚導彈攻擊首都基輔等地，造成最少12人死亡、逾60人受傷。烏克蘭緊急服務部門稱之為「恐怖」一夜。

烏空軍昨表示，上周六晚約8時40分起的一夜間廣大地區遭受共達298架無人機和69枚導彈攻擊。烏軍截擊了當中的266架俄軍無人機和45枚導彈。東部哈爾科夫市、南部尼古拉耶夫市、西部捷爾諾波爾市等地受到破壞和傷亡，包括遠在前線數百公里外的西部赫梅利尼茨基州有4死5傷。烏方稱這是最大規模的俄軍無人機空襲，此前紀錄是本月18日，達273架。

俄軍昨則稱同期間擊落110架烏軍無人機，集中於南部和中部州份，有13架飛至莫斯科州、特維爾州。俄軍昨另表示攻佔了頓湼茨克州一條村莊，並在收復庫爾斯克州後，俄軍正執行沿俄烏邊境建立安全緩衝區。俄羅斯總統普京上周四表示，要設邊境安全緩衝區保護布良斯克、別爾哥羅德和庫爾斯克地區免受烏克蘭武裝部隊打擊。

雙方完成交換1000戰俘

至於兩國本月中旬在伊斯坦布爾議定的換囚，雙方周日已完成如期送還對方303名戰俘，亦即自上周五起分3天交換1000名囚犯的最後一批；部分烏兵表示被俘3年。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）

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