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醫生家被炸9子女亡夫重傷 以色列稱「可疑人物」

【明報專訊】加沙民防機構上周六（24日）表示，南部汗尤尼斯一名醫生上周五在醫院工作期間，她的寓所遭以軍空襲，她的9名孩子罹難，丈夫和一兒重傷。以軍表示戰機攻擊的是一批「可疑人物」。

目擊者說，一架F-16戰機突然發射一枚導彈摧毁了整間屋。加沙衛生部主管阿爾布什在X平台上表示，事發前納賽爾醫院38歲兒科醫生納賈爾（Alaa al-Najjar）剛由同為醫生的丈夫哈姆迪（Hamdi）送上班，哈姆迪回家不久空襲便發生。

民防發言人巴薩爾表示，已尋回「9名孩童烈士的遺體，其中一些已被燒焦」，死者中最小的僅7個月大，最年長12歲。哈姆迪和10歲兒子亞當（Adam）重傷，被送往納賽爾醫院。

阿爾布什指控以色列不僅攻擊加沙的醫療工作者，其侵略更已變本加厲，要摧毁一切家庭。

被問及事件時，以軍表示「打擊了幾名被識別為在其部隊附近的建築物中活動的嫌疑人」，「正審查對無辜平民造成傷害的指控」。

巴勒斯坦人稱被迫當人盾搜炸彈、槍手

另外，以軍上周六表示，以色列憲兵刑事調查科正在調查「一些」涉及以軍強迫巴勒斯坦人在加沙充當人盾，將他們送入建築物和隧道搜尋炸彈和槍手的個案，稱軍中禁止這類做法。以軍是回應美聯社上周六一篇報道，該報道引述多名巴勒斯坦人和以色列士兵，指以軍有系統地強迫巴勒斯坦人在加沙充當人盾，指這種做法在「19個月的戰爭中變得無處不在」。36歲巴人男子哈姆丹說，以軍去年夏天威迫他在額前佩戴攝影機進入室內查找炸彈和槍手。他說：「他們毆打我，對我說：『你別無選擇，這樣做或者我們殺死你。』」一名受訪退役以色列士兵說，以軍自2023年爆發以哈戰爭不久就是這樣做，為的是加快行動，節省彈藥、避免搜索犬傷亡。

（法新社/洛杉磯時報/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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