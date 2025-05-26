異見名導演摘金棕櫚 籲伊朗人為自由團結

【明報專訊】伊朗著名異見電影導演約化巴納希（Jafar Panahi）上周六（24日）憑探討虐囚的新作《普通事故》（暫譯，英文片名為It Was Just an Accident）榮獲今屆康城影展最高榮譽金棕櫚獎。64歲的巴納希在伊朗曾兩度入獄，一度被當局禁止拍電影和出國15年，《普通事故》部分劇情正是基於其獄中經歷。上屆康城影展有另一伊朗異見名導拉蘇羅夫指涉頭巾示威的作品獲獎，巴納希這次在得獎演說中也間接批判伊朗宗教保守派對女權的打壓，呼籲伊朗人為自由而團結奮戰。法國外長巴羅前天在網上讚揚巴納希得獎是「抵抗伊朗政權壓迫的姿態」，伊朗周日傳召法國駐德黑蘭臨時代辦抗議。
這次是約化巴納希自2003年憑《赤色黃金》參展以來首度亮相康城影展，他2010年因支持反政府示威和「製作對抗體制宣傳」罪名被判刑6年，兩個月後獲有條件保釋，但被禁拍電影和出國20年，自此未能出國參加各大影展，但他未有遵守禁拍令，一直「地下拍片」，例如在《伊朗的士笑看人生》中全程用的士車廂拍攝來躲避監控。巴納希在2022年7月因聲援被囚好友、另一伊朗異見名導拉蘇羅夫（Mohammad Rasoulof），被判囚6個月，獲釋後當局撤銷一切針對他的禁令。
囚友故事開眼界 經歷融入得獎作
巴納希近日接受外媒訪問時表示，《普通事故》的創作靈感來自自己第二次入獄，當時他被囚於德黑蘭惡名昭彰的埃溫監獄。他自言在獄中遇到背景各異的政治犯，當聽過他們的經歷後，自己對作品主題和處理電影的態度大大改變，他形容囚友們為自己「打開新世界」。他自言過往作品較注重表達個人想法及情感，但《普通事故》內容包括囚友受虐的故事，盼電影可引起伊朗國民對政府殘暴管治的共鳴。
《普通事故》講述曾入獄的車房東主重遇疑似曾在獄中虐待自己的官員，企圖綁架並活埋對方，過程中懷疑認錯人，想找囚友核實，其間遇到書商、一對準新人和婚禮攝影師，以及一名憤怒的工人，他們全都想向施虐者報復，陷入尋找真兇及「私了」泄憤的道德考量。評審團主席茱麗葉庇洛仙解釋巴納希獲獎理由時稱：「藝術驅動我們體內最寶貴、最具生機的創意能量，（這是）一股把黑暗轉化成寬恕、希望和新生命的力量。」
側擊頭巾示威 「不應有人教穿衣」
巴納希領獎時不點名指涉引發2022年頭巾示威的強制戴頭巾規定，呼籲伊朗人擱置分歧和爭議來為自由而戰，他說：「讓我們團結。盼有一天沒有人再膽敢告訴我們該穿戴什麼衣服、該做什麼或不該做什麼。」
有別於去年被迫偷渡出境到康城的拉蘇羅夫，巴納希這次是正常出國，他表明會返回伊朗，「無論贏或不贏我都會回去，別害怕挑戰」。當時憑以頭巾示威為背景的《一念菩提》（暫譯）獲評審團特別獎的拉蘇羅夫恭賀巴納希，形容在一群務實電影人多年努力堅持抵抗後，伊朗審查機器終於被往後推。
部分伊朗國營傳媒有報道巴納希的得獎消息，伊通社更形容他在「全球最大的電影節為伊朗電影創造歷史」。惟《普通事故》入選康城影展競賽單元以來，該片多名製作團隊成員受伊朗當局查問，飾演新娘的帕克巴滕（Hadis Pakbaten）上周六在記者會上稱：「一開始我很害怕。我還年輕，也擔心家人受牽連。」
歐洲三大影展大滿貫 史上第四人
伊朗此前唯一的金棕櫚得主是1997年憑《櫻桃的滋味》獲獎的阿巴斯‧基阿魯斯達米，巴納希本人正是這名傳奇名導的助理導演出身。巴納希2000年和2015年分別贏得威尼斯金獅獎和柏林金熊獎，這次康城折桂意味他完成橫掃歐洲影壇三大獎的壯舉，是史上第四人、千禧年以來首人。