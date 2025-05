異見名導演摘金棕櫚 籲伊朗人為自由團結

【明報專訊】伊朗著名異見電影導演約化巴納希(Jafar Panahi)上周六(24日)憑探討虐囚的新作《普通事故》(暫譯,英文片名為It Was Just an Accident)榮獲今屆康城影展最高榮譽金棕櫚獎。64歲的巴納希在伊朗曾兩度入獄,一度被當局禁止拍電影和出國15年,《普通事故》部分劇情正是基於其獄中經歷。上屆康城影展有另一伊朗異見名導拉蘇羅夫指涉頭巾示威的作品獲獎,巴納希這次在得獎演說中也間接批判伊朗宗教保守派對女權的打壓,呼籲伊朗人為自由而團結奮戰。法國外長巴羅前天在網上讚揚巴納希得獎是「抵抗伊朗政權壓迫的姿態」,伊朗周日傳召法國駐德黑蘭臨時代辦抗議。