異見名導演摘金棕櫚 籲伊朗人為自由團結

這次是約化巴納希自2003年憑《赤色黃金》參展以來首度亮相康城影展，他2010年因支持反政府示威和「製作對抗體制宣傳」罪名被判刑6年，兩個月後獲有條件保釋，但被禁拍電影和出國20年，自此未能出國參加各大影展，但他未有遵守禁拍令，一直「地下拍片」，例如在《伊朗的士笑看人生》中全程用的士車廂拍攝來躲避監控。巴納希在2022年7月因聲援被囚好友、另一伊朗異見名導拉蘇羅夫（Mohammad Rasoulof），被判囚6個月，獲釋後當局撤銷一切針對他的禁令。

囚友故事開眼界 經歷融入得獎作

巴納希近日接受外媒訪問時表示，《普通事故》的創作靈感來自自己第二次入獄，當時他被囚於德黑蘭惡名昭彰的埃溫監獄。他自言在獄中遇到背景各異的政治犯，當聽過他們的經歷後，自己對作品主題和處理電影的態度大大改變，他形容囚友們為自己「打開新世界」。他自言過往作品較注重表達個人想法及情感，但《普通事故》內容包括囚友受虐的故事，盼電影可引起伊朗國民對政府殘暴管治的共鳴。

《普通事故》講述曾入獄的車房東主重遇疑似曾在獄中虐待自己的官員，企圖綁架並活埋對方，過程中懷疑認錯人，想找囚友核實，其間遇到書商、一對準新人和婚禮攝影師，以及一名憤怒的工人，他們全都想向施虐者報復，陷入尋找真兇及「私了」泄憤的道德考量。評審團主席茱麗葉庇洛仙解釋巴納希獲獎理由時稱：「藝術驅動我們體內最寶貴、最具生機的創意能量，（這是）一股把黑暗轉化成寬恕、希望和新生命的力量。」

側擊頭巾示威 「不應有人教穿衣」

巴納希領獎時不點名指涉引發2022年頭巾示威的強制戴頭巾規定，呼籲伊朗人擱置分歧和爭議來為自由而戰，他說：「讓我們團結。盼有一天沒有人再膽敢告訴我們該穿戴什麼衣服、該做什麼或不該做什麼。」

有別於去年被迫偷渡出境到康城的拉蘇羅夫，巴納希這次是正常出國，他表明會返回伊朗，「無論贏或不贏我都會回去，別害怕挑戰」。當時憑以頭巾示威為背景的《一念菩提》（暫譯）獲評審團特別獎的拉蘇羅夫恭賀巴納希，形容在一群務實電影人多年努力堅持抵抗後，伊朗審查機器終於被往後推。

部分伊朗國營傳媒有報道巴納希的得獎消息，伊通社更形容他在「全球最大的電影節為伊朗電影創造歷史」。惟《普通事故》入選康城影展競賽單元以來，該片多名製作團隊成員受伊朗當局查問，飾演新娘的帕克巴滕（Hadis Pakbaten）上周六在記者會上稱：「一開始我很害怕。我還年輕，也擔心家人受牽連。」

歐洲三大影展大滿貫 史上第四人

伊朗此前唯一的金棕櫚得主是1997年憑《櫻桃的滋味》獲獎的阿巴斯‧基阿魯斯達米，巴納希本人正是這名傳奇名導的助理導演出身。巴納希2000年和2015年分別贏得威尼斯金獅獎和柏林金熊獎，這次康城折桂意味他完成橫掃歐洲影壇三大獎的壯舉，是史上第四人、千禧年以來首人。

（路透社/法新社/BBC/衛報）