明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

特表態准日鐵美鋼「合伙經營」 總部留美

【明報專訊】美國總統特朗普上周五（23日）表態批准日本製鐵公司（日鐵）和美國鋼鐵公司（美鋼）的合作計劃，成事後雙方將「合伙經營」（partnership），公司總部留在美國。共同社報道，美方曾擔憂國家安全風險而反對計劃，但似乎已轉向認為日鐵提案能應對該問題。

特朗普前晚在旗下社交平台Truth Social寫道：「經過眾多考慮與談判，美鋼將留在美國，總部也將留在偉大的匹茲堡。」他指這將是美鋼和日鋼計劃中的合伙經營，將創造至少7萬個就業職位，為美國經濟帶來140億美元（近1100億港元）收益，大部分投資將於未來14個月進行。他還預告本周五（30日）將出席匹茲堡煉鋼廠的「大型集會」，表示其關稅政策將確保鋼鐵「再次及永遠」產自美國。

日鐵感謝「英明決斷」

日鐵昨日感謝特朗普「英明決斷」，相信與美鋼合伙「將成為對美國鋼鐵行業以至整個美國製造業的劃時代轉機」。美鋼稱讚特朗普「是有魄力的領袖和實業家」，指通過未來4年與日鐵合伙引進龐大投資和新技術，可使公司愈益強大。匹茲堡所在的賓夕法尼亞州民主黨籍州長夏皮羅亦對決定讚好。

美鋼前年12月同意以每股55美元、總值149億美元的全現金交易方式售予日鐵。惟收購計劃惹起美國國內爭議，並隨大選發酵。今年1月，時任美國總統拜登趕在卸任前簽署行政命令，以國安為由正式阻止收購。日鐵和美鋼遂入稟要求撤銷阻止收購令並重啟審查。按程序，特朗普將在6月5日前就美國外國投資委員會（CFIUS）提交的審查收購案報告，下達是否同意收購的決定。

特朗普向來主張採用日鐵投資而非收購美鋼的模式。共同社上周五引述白宮消息指特朗普批准日鐵收購美鋼，但CNN提到特朗普未明確表示今次是支持合作還是收購。

（CNN/共同社/彭博社）

相關字詞﹕收購合併 美日關係 特朗普 美國鋼鐵公司 日本製鐵

上 / 下一篇新聞