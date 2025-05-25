特表態准日鐵美鋼「合伙經營」 總部留美

特朗普前晚在旗下社交平台Truth Social寫道：「經過眾多考慮與談判，美鋼將留在美國，總部也將留在偉大的匹茲堡。」他指這將是美鋼和日鋼計劃中的合伙經營，將創造至少7萬個就業職位，為美國經濟帶來140億美元（近1100億港元）收益，大部分投資將於未來14個月進行。他還預告本周五（30日）將出席匹茲堡煉鋼廠的「大型集會」，表示其關稅政策將確保鋼鐵「再次及永遠」產自美國。

日鐵感謝「英明決斷」

日鐵昨日感謝特朗普「英明決斷」，相信與美鋼合伙「將成為對美國鋼鐵行業以至整個美國製造業的劃時代轉機」。美鋼稱讚特朗普「是有魄力的領袖和實業家」，指通過未來4年與日鐵合伙引進龐大投資和新技術，可使公司愈益強大。匹茲堡所在的賓夕法尼亞州民主黨籍州長夏皮羅亦對決定讚好。

美鋼前年12月同意以每股55美元、總值149億美元的全現金交易方式售予日鐵。惟收購計劃惹起美國國內爭議，並隨大選發酵。今年1月，時任美國總統拜登趕在卸任前簽署行政命令，以國安為由正式阻止收購。日鐵和美鋼遂入稟要求撤銷阻止收購令並重啟審查。按程序，特朗普將在6月5日前就美國外國投資委員會（CFIUS）提交的審查收購案報告，下達是否同意收購的決定。

特朗普向來主張採用日鐵投資而非收購美鋼的模式。共同社上周五引述白宮消息指特朗普批准日鐵收購美鋼，但CNN提到特朗普未明確表示今次是支持合作還是收購。

（CNN/共同社/彭博社）