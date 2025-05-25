白宮擬大削國安會規模 最終剩50人

國安會傳統上是總統用於協調國家安全戰略的主要機構，其僱員經常就美國如何處理全球最動盪的衝突作出重要決策。《金融時報》引述知情人士報道，國安會保留以高層為主的部分員工，但同時裁撤數十個職位，包括負責處理烏克蘭及克什米爾等重大地緣政治議題的職員，有人形容這是「清算」。據報原副總統萬斯的國安顧問貝克和總統政策助理加布里埃爾已接任白宮副國安顧問，輔助暫時兼任國安顧問的國務卿魯比奧。

白宮官員：對決「深層政府」

拜登任內國安會有300多僱員，特朗普回朝後控制人手，直至最新裁員前規模也遠不及前朝的一半。美國網媒Axios指，特朗普治下的白宮視國安會為聲名狼藉的官僚機構，充斥不認同總統願景的資深官員。有白宮官員稱，今次重組是特朗普與魯比奧針對其眼中華府「深層政府」所採取最強烈舉措，「國安會就是終極的『深層政府』，這是魯比奧與『深層政府』的對決，我們正摧毁『深層政府』。」

惟特朗普2.0首任國安顧問華爾茲在「Signal門」後失勢，國安會成為極右民粹的重點攻擊對象，在陰謀論者盧默與特朗普見面後，已有多名國安會職員中箭落馬。華爾茲後被明升暗降，獲提名為駐聯合國大使。被盧默點名針對的首席副國安顧問黃之瀚和亞洲事務資深主任簡以榮，前者原傳被炒，但最新說法是被調職，後者即使留任，但其對華團隊被裁撤。

（金融時報/路透社/Axios/霍士新聞）