猶太生稱成鬥爭棋子 異見留學生進退維谷

一名擔心會被美國拒絕再次入境的哈佛以色列博士後學生向CNN表示，哈佛領導層已着手嚴肅處理校內反猶主義問題，質疑特朗普政府並非真正為猶太裔學生安全着想，只想利用他們打壓異見聲音。本周畢業的瑞典留學生耶登指部分校內朋友正計劃轉校，特別是外國學府。

俄羅斯獨立人權監察組織OVD-Info前發言人庫茲涅佐娃現為哈佛甘迺迪政府學院的研究生，原獲由哈佛提供簽證保證的工作，擬下周畢業後留美，如今擔心職位會被取消。庫茲涅佐娃自言曾參與俄國反對派，回國後恐受迫害，又指校內政治學系學生許多來自政治或人權狀况欠佳的國家和地區，其一更是朝鮮脫北者，理論上這些人離美後將難以回鄉。

比利時公主恐受影響

這場風波還影響到正在哈佛攻讀兩年制公共政策碩士課程的23歲比利時王儲伊利沙伯公主（圖）。比利時王室指伊利沙伯剛完成首年課程，正密切留意事態發展和影響。

其他國家地區都陸續向哈佛生招手，德國文化部長魏默向彭博社稱歡迎哈佛和其他美國大學的學生到德國讀書。東京大學副校長林香里也稱希望支援有意願且有才能的年輕人繼續學習。澳門教育及青年發展局昨亦鼓勵澳門高校為有需要的在美留學生提供轉學便利及協助。

（CNN/路透社/彭博社）