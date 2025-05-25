中美風向變哈佛合作招口實 京：交流互利不應受污衊

哈佛與中國的合作包括為研究伙伴及設有以中國為重點的學術中心，這些聯繫歷史悠久，為哈佛帶來重大財政捐贈及國際名聲。惟路透社引述一名白宮官員稱，「哈佛長久以來容許讓中共利用」，指控該校「對校園內受中共指示的滋擾視若無睹」。

「哈佛容許中共利用」

美國國土安全部上周四在有關禁制哈佛招收國際學生的新聞稿中指控哈佛「與中共協調配合」，「包括招待及培訓中共串謀種族滅絕維吾爾族的準軍事組織成員」。

路透社指出，雖然哈佛招收中國學生及與中國有聯繫不能構成不法行為證據，惟這種關係錯綜複雜且不透明，易惹外界關注和批評。例如美國國會議員早前致函哈佛校長加伯，要求解釋該校跟中國政府和解放軍的關係，包括對2020年以來被美國制裁的新疆生產建設兵團人員提供培訓。其他受爭議案例包括：2020年時任哈佛化學系主任、納米技術專家利伯（Charles Lieber）因隱瞞參與中國引進海外人才的「千人計劃」被捕，翌年罪成，到上月加入清華大學深圳國際研究生院；去年4月，中國駐美大使謝鋒在哈佛演講時，有中國交流生把一名抗議學生強行帶離會場，有美國國會議員曾致函加伯關切事件。

（路透社）