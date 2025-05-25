追擊哈佛 特：不要麻煩製造者 斥留學生只顧示威不懂計「2+2」 分析指找藉口改造美高校界

特朗普上周五在白宮簽署行政命令期間，談及有關禁制哈佛招收國際學生的決定，質疑部分「缺乏基本能力」的留學生如何能進入哈佛，稱哈佛為其教導小學程度的數學，「補習數學，那是基礎數學，說不上是政策」。西方傳媒報道，哈佛近期為僅擁有基礎代數能力的學生專門新設數學入門課。

貝森特：正推進撤銷哈佛免稅地位

貝森特同日接受彭博電視節目訪問，指特朗普正推進撤銷哈佛的免稅地位，指後者作為獲豁免聯邦稅機構「看來未遵守多項相關規定」。財政部上周五晚發聲明試圖澄清以上說法，強調哈佛或其他大學的免稅地位是「特權而非權利」，國稅局的既定程序將確保任何非牟利組織遵守合乎免稅資格的法律責任。聲明指特朗普「正推進政府全面改革高等教育」，確保高校遵守賦予其特權的相關規則。

司法部下令哈佛交內部討論紀錄

國土安全部長內姆上周四要求哈佛在72小時內補交上月請求的過去5年內國際學生在校園內外參與示威、違法或危險活動的影片紀錄。哈佛上周五就被禁招收留學生入稟控告政府，《紐時》當天引述法庭文件報道，哈佛確有提交部分文件，但控方律師質疑另一些內姆要求的文件超出審核哈佛擔保學生簽證資格的所需。

哈佛代表律師質疑特朗普政府主要並非對留學生資料有興趣，指除了國土安全部，司法部近月還引用《虛假申報法》權力，要求哈佛提交內部討論有關最高法院否決平權行動，以及遵守該裁決情况的一切紀錄，另外還包括現職及前任哈佛僱員討論特朗普行政命令撤銷支援少數族裔、終止政府資助DEI項目的所有短訊、電郵、聊天群組等通訊紀錄。此外，教育部同時要求取得跟哈佛收生政策相關的數據和資料，包括負責制訂和執行收生政策學校職員的個人資料。

彭博社專欄作家、哈佛法學院教授費爾德曼昨日撰文，強調哈佛的抗爭意義遠大於維護外國學生的利益。他寫道：「特朗普知道所有地方的高等教育，都是對追求免於恐懼或差別對待自由社會的其一保障。如特朗普能夠對哈佛——敢於對抗他的最重要非政府機構——施加他的意志，他將向其獨裁者夢想邁進一步，向整個美國社會強加其所想的現實。」

（彭博社/紐約時報/Daily Beast/中央社）