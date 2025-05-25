波音兩空難付86億免起訴 遺屬不滿質疑美司法部縱容

司法部上周五（23日）呈交得州聯邦法院的文件顯示，波音將「承認串謀妨礙和阻撓」聯邦監管機構，司法部將要求法官駁回此案。根據協議，波音同意支付逾11.3億美元罰款和賠償等，包括2.436億美元的追加刑事罰款、4.445億美元的墜機遇難者基金及4.45億美元用於加強其安全和合規計劃。

2018年10月和2019年3月，印尼獅子航空和埃塞俄比亞航空兩架波音737 MAX 8型客機先後發生空難，總計346人遇難。2021年1月，美國司法部向波音提出刑事檢控，並就涉嫌在737 MAX客機認證上欺詐聯邦航空管理局（FAA），與其達成為期3年的延期起訴協議。波音同意支付逾25億美元的罰款和賠償，承諾充分合作並按要求實施合規和改進計劃。

司法部：予受影響家庭實質福利

該延期起訴協議2024年1月7日到期，就在到期前兩日，美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9型客機在飛行途中發生嵌入式艙門飛脫事故。同年5月，司法部認定波音未作出改進以發現和防止其觸犯反欺詐法規，違反2021年協議，波音7月接受司法部提出的認罪協議，承認在兩宗737 MAX空難中串謀欺詐政府。該認罪協議同年12月被法院駁回，但特朗普政府上台後，雙方恢復研究新方案，最終達成今次認罪協議。

司法部稱新協議是「公平公正、符合公眾利益的解決方案」，將確保進一步問責並立即為受影響家庭提供實質福利，同時避免訴訟的不確定性風險。雙方協議仍須獲法官同意才可落實。

議員轟波音逃過問責「極度不公平」

去年主持國會聽證會就安全問題質詢波音高層的民主黨參議員布盧門薩爾說，經過多次說謊、隱瞞和卸責，波音現在永久逃過問責，對死難者、其家屬和公眾都「極度不公平」。部分空難死者家屬抨擊新協議相當於向波音送禮，有代表律師質疑此舉向企業傳達「毋須為顧客生產安全產品」的信息，另有律師直言這類免被起訴交易是前所未見，對這宗美國史上最致命企業罪行而言是明顯錯誤，將要求法院不接受協議。

（法新社/路透社/新華社）