英淨移民人數去年減半 有紀錄最大跌幅

非歐盟工人、留學生跌

ONS的最新報告顯示，截至2024年12月的12個月內，長期移民（即到英國生活1年或以上時間）到英國的人有94.8萬，較此前一年下跌30%，較離英人數51.7萬多約43.1萬，比此前一年的約86萬淨移民人數下跌近五成。當局稱，淨移民人數急跌是因到英國工作的非歐盟公民數量跟前一年相比下降49%，即減少10.8萬人。與此同時，跟隨留學生到英國的家庭成員亦大減86%，即減少10.5萬，同時隨勞工到英國生活的親屬人數亦減少35%。另一方面，統計顯示移英者原籍國首三位分別是印度、巴基斯坦和中國。

ONS的數據亦顯示，截至去年12月的12個月內離境人數有所增加，尤其是持工作和學生簽證抵英人士。對於淨移民人口破紀錄大跌，牛津大學的移民觀察站（The Migration Observatory）表示，這可能是「主要因為之前的數字太高」。

朝野均對淨移民減少邀功。內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）表示，自去年7月大選以來淨移民人數減少30萬，這變化在經歷上屆（保守黨）政府年近100萬淨移民人數之後，顯得相當重要且值得歡迎。保守黨黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）在社交網站X稱淨移民人數仍高，批評施紀賢繼續反對任何進一步降低淨移民人數的計劃，指工黨贏得大選上台後就立即取消保守黨為降低淨移民數字而採取的嚴厲措施。前內政大臣祁湛明（James Cleverly）稱，工黨試圖就淨移民人數下跌邀功，但這些變化實際是上屆保守黨政府推行政策的成果。

今次報告的數據主要涵蓋工黨上台前的時間，並未反映施紀賢上周一公布《移民白皮書》、提出收緊移民政策的影響。

（獨立報/法新社）