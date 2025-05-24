特朗普加碼關稅威脅 蘋果25%歐盟50% 促本土產供美iPhone 抱怨美歐談判無進展

特朗普稱很久以前已知會蘋果公司行政總裁庫克，他期望在美國銷售的iPhone在美國本土生產及組裝，而非印度或任何其他地方，否則將對蘋果公司徵收最少25%關稅。霍士新聞報道，特朗普周三曾在白宮會見庫克。庫克本月初在報告蘋果季度收益時，曾表示預期未來大部分在美國銷售的iPhone將以印度為原產地。路透社報道，蘋果拒絕回應特朗普的威脅言論，質疑對個別企業徵收關稅在美國可能面臨法律障礙。

蘋果拒評 歐洲多國籲緩和局勢

特朗普相隔不久後再發文抨擊歐盟「強大的貿易壁壘、增值稅、荒謬的企業罰款、非金融貿易壁壘、貨幣操縱、針對美國公司不公平和不正義訴訟等（措施），已令美國每年面臨逾2.5億美元（約19.5億港元）貿易逆差，該數字完全無法接受」。他形容對歐盟的貿易談判將難以取得成果，因此建議從下月1日起，直接向歐盟開徵50%關稅，除非歐洲企業轉到美國生產。

歐盟委員會表示，將在歐盟貿易及經濟安全專員謝夫喬維奇周五跟美國貿易代表格里爾通電話後，才會回應特朗普言論。彭博社昨引述知情人士報道，二人討論的新框架將考慮美國利益，包括國際勞工權益、環保標準、經濟安全，美歐雙方將把針對對方非敏感農產品，以及工業貨品的關稅逐步降至零。法國貿易部長聖馬丁指特朗普的威脅對談判「毫無幫助 」，他與歐洲多國領袖和政治人物皆呼籲緩和局勢。

美國商務部長盧特尼克周三在新聞網站Axios舉辦的活動曾形容，跟歐盟的貿易談判「非常困難」。特朗普政府暫緩開徵「對等關稅」差額稅率期限將於7月8日屆滿，迄今談判除了英國和中國外皆停滯不前。

（彭博社/霍士新聞/路透社）

（關稅戰）