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華學生感被針對 京：堅定護海外學生權益

【明報專訊】中國留學生是哈佛大學國際學生的最大群體，佔該校留學生總數約兩成。有就讀哈佛的中國學生認為美國政府的措施或針對他們。中國外交部昨日表示，中方一貫反對將教育合作政治化，並堅定維護海外中國學生和學者的正當合法權益。

哈佛大學在2024年秋季學年註冊有來自146個國家及地區的6751名國際學生，而據哈佛大學國際事務處網頁，中國留學生共約1282人。

24歲譯音姓張的中國籍物理系博士生告訴路透社，中國學生絕對較其他國家留學生更感到被針對。他說有朋友建議他躲在宿舍裏別出門，因美國移民及海關執法局很可能會搜捕他們。另有兩名中國學生向路透社表示，他們加入了一個哈佛留學生WhatsApp通訊群組，當中分享有律師建議他們不要離開校園及美國，等候校方進一步指示。哈佛甘迺迪政府學院研究生Teresa在內地社交平台小紅書發文，形容自己是「哈佛難民」。

在美國麻省任升學顧問的萬曉峰向法新社表示，周四晚收到大批恐慌的客戶致電求助，不少查詢來自中國家庭、高校輔導員，以至高中校長，他們對華府禁止哈佛招收國際學生紛表震驚，無法相信這真的發生。

新華社文章：中國哈佛站同一戰壕

中國外交部發言人毛寧昨日表示，中美教育合作是互利的，中方一貫反對將教育合作政治化，美方有關做法只會損害美國形象和國際信譽。新華社同日署名「牛彈琴」的評論文章批評特朗普政府的做法「傷害哈佛大學也傷害美國」，中國和哈佛「現在站在了同一條戰壕」，「面對霸凌，都別無選擇，只能硬剛」。

怕特朗普打壓 有學生擬轉歐校

有哈佛留學生正準備轉讀歐洲名校，稱害怕特朗普打壓，認為那將削弱美國作為高等教育留學地點的吸引力。美國大學教授協會（AAUP）哈佛分部會長韋爾德（Kirsten Weld）說：「哈佛雖然坐落於美國，但其學生和學系職員來自世界各地，那是該校運作和辦學宗旨的根本，你不能把它奪去，只殘留虛殼。」

（新華社/中央社/路透社/法新社/紐約時報）

相關字詞﹕哈佛大學 留學生 中國

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