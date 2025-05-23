南非總統白宮「中伏」 特朗普播片控「白人遭滅絕」

拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）此行原希望「重置」（reset）與美國跌至新低的關係，並商討貿易關稅爭議。會面開始時雙方避免觸及最尖銳爭議，禮節地討論了一些有關高爾夫球和外交的話題。之後在場有記者問特朗普如何才會改變「南非有白人種族滅絕」的想法，這時特朗普吩咐幕僚調暗燈光並開電視，以便播放一段影片，畫面顯示一處安插有大量白色十字架的場所，特朗普稱那是南非被謀殺白人農民的「亂葬崗」。影片內容亦包括南非極左經濟自由鬥士黨（EFF）領袖馬萊馬（Julius Malema）等反對派人士高唱反種族隔離歌曲Kill the Boer（殺死布爾人），並呼籲佔領長期由白人佔有的鄉郊土地。布爾人是阿非利卡人（Afrikaners）舊稱，是南非一個主要白人族群，他們祖先來自荷蘭、法國和德國。特朗普其後翻閱一疊報道南非白人被殺的剪報並交給拉馬福薩，其間稱「死亡，死亡」，形容情况如「逆向種族隔離」。

美國上周接收近60名尋求庇護的南非白人，特朗普向拉馬福薩稱這些人因「人身安全受威脅和土地被充公」逃到美國，美方認為他們「持續遭受迫害甚至種族滅絕」。

拉馬福薩冷靜應對 反駁非官方政策

拉馬福薩解釋，影片中的政客言論並不代表官方政策，政府政策「完全不是片中政客口中的一回事」。拉馬福薩此次出席白宮政治會晤打破外交慣例帶上兩名南非白人高爾夫球手，以及南非首富魯珀特（Johann Rupert），被指為討好愛好高爾夫和優待白人的特朗普。拉馬福薩告訴特朗普：「假如（南非）真的有（針對白人的）種族滅絕，這3名男士便不會身在這裏了。」

會晤期間特朗普不時堅持己見，並對拉馬福薩及南非官員的說法提出質疑，但路透社等西方傳媒核查指特朗普的指控有違事實（見表）。南非今年1月頒布新法容許國家無償徵收土地，特朗普政府以這原因，以及不滿南非入稟國際法院（ICJ）控告以色列對加沙實施「種族滅絕」，2月削減大部分對南非援助，3月驅逐南非駐美國大使拉蘇爾，令兩國關係陷低點。

南非總統府發言人馬格文亞事後受國內訪問稱，拉馬福薩「顯然受挑釁和蒙騙，但未有掉入陷阱」。

分析：「羞辱外交」恐令外國領袖卻步

路透社分析指出，事件再證明特朗普存心羞辱較弱小國家領袖，或就自己沉迷議題施壓，這將令外國領袖三思應否冒險應邀訪白宮，美將更難跟友國和伙伴加強聯繫。

（紐約時報/路透社/彭博社/CNN/衛報）