美使館不當比喻南海問題捱轟

【明報專訊】美國駐新加坡大使館周二（20日）在社交平台facebook發布一條長約1分37秒的短片，引用多張新加坡組屋公共空間被霸佔的圖片和相關新聞，批評中國對南海的主權聲索，形容中國如同「不體諒他人的鄰居」。新加坡外交部周三發聲明回應，反對外國使館藉涉及第三國的國際議題煽動當地民眾反應，稱複雜外交問題應通過適當渠道有效解決；中方同日也發文駁斥美方蓄意歪曲南海問題的是非曲直。
形容中國無視裁決「堆雜物霸走廊」
美方影片比喻組屋住戶霸佔走廊、電梯口等公共空間，也將聯合國國際法院（ICJ）類比為新加坡的市鎮理事會，形容中國「猶如無視當局裁決、在公共空間堆放雜物的鄰居，導致問題難以有效解決」；貼文寫道國際法並不認同中國聲稱擁有整個南海的說法，稱「海牙仲裁庭2016年裁定中國的廣泛聲索毫無法律依據，然而中國仍持續在該海域作建設、巡邏與施壓。從軍事化的礁石到『灰色地帶』戰術，這（中方就南海行為）不僅是一場海事糾紛，更是對國際秩序、穩定與和平的一場考驗」。
中國駐新加坡大使館周三發文反駁，奉勸美方「收起教師爺和挑唆者的虛偽做派」，停止做南海和平穩定的麻煩製造者，指在中國和東盟國家共同努力下，當前南海局勢保持總體穩定。