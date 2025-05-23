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G7財長會閉幕 淡化美關稅爭議

【明報專訊】七國集團（G7）財長會議加拿大時間周四（22日）閉幕，與會者試圖淡化美國總統特朗普關稅政策引發的爭議，並克服對烏克蘭支持等棘手議題的分歧，努力尋求團結。

會議周二起一連3天在艾伯塔省班夫（Banff）舉行，周三會談的具體細節幾乎沒有公布，但一般相信美國財長貝森特面臨各國對特朗普關稅政策的反彈。貝森特當天會後表示：「我度過了非常富有成效的一天。」

能否達成最終聯合聲明到周三會後仍不確定。G7財長試圖達成一項主要涵蓋非關稅問題的聯合公報，內容包括對烏克蘭的支持、來自中國等國家非市場經濟政策的威脅，以及打擊金融犯罪和毒品走私。

聯合公報提援烏「中國經濟威脅」

烏克蘭問題上，一名歐洲消息人士透露，美方官員希望刪除草案中將俄羅斯入侵烏克蘭描述為「非法」的措辭。與會代表還討論可能降低G7對俄羅斯原油的每桶60美元價格上限。

法國財長隆巴爾周三與貝森特舉行雙邊會議後表示，只要G7能在減少貿易不平衡、改善增長政策和烏克蘭戰爭等議題上達成更好的諒解，他願意不發表聯合聲明。意大利財長焦爾杰蒂對最終達成反映G7團結的聲明表示希望。

另外，《金融時報》周四報道，歐盟為了與特朗普達成貿易協議，願意延長豁免美國龍蝦的關稅。該免稅協議2020年特朗普首任總統期間達成，將於7月31日到期，正是雙方當前關稅戰「休戰」結束不久。

（路透社/金融時報）

相關字詞﹕歐盟 關稅戰 七國集團（G7）

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