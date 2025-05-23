朝驅逐艦下水失敗受損 金正恩震怒

厲斥「嚴重事故」損國家尊嚴

朝中社報道，軍艦在下水過程因指揮不當、操作不慎，未能保障底盤移動的平行度，結果令船尾部分的下水滑墩先脫落，部分區段的船底破洞，令艦船失衡，船首部分沒脫離船台。在場目擊事故的金正恩嚴厲警告和問責，稱事故損害朝鮮尊威與自尊心，責任全在黨中央委員會軍需工業部、國家科學院力學研究所、金策工業綜合大學、中央船舶設計研究所等相關單位和清津造船廠有關人員。

報道稱金正恩表示將在下月召開的黨中央委員會全會立案審查是次嚴重錯誤，又要求在黨中央委員會6月全會召開前修復驅逐艦。韓聯社報道，前天下水禮的軍艦或跟4月25日下水的另一艘5000噸級多功能攻擊型驅逐艦「崔賢」號屬同一級別。韓軍稱軍艦下水失敗後側翻於水面，韓國聯合參謀本部發言人表示，美韓兩國情報機構此前已在監控有關活動。

有朝鮮問題專家稱，朝鮮這次異常地迅速披露事件。韓國智庫世宗研究所的外交戰略中心主管鄭成長（音譯）說：「這再次展現金正恩執政風格——透過公開信息而非隱瞞來遏制負面傳言擴散，並更有效控制官員。」另外，韓軍昨天指朝鮮發射多枚巡航導彈，跟朝鮮官媒發布軍艦下水失敗新聞的時間接近。

（路透社/中央社/朝中社/韓聯社/38 North）