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以軍鳴槍驅「越界」使節團 巴方反駁路線早經商定

【明報專訊】以軍周三（21日）在西岸杰寧向來自20多國的外交官代表團鳴槍示警，惹來國際譴責，歐盟和中國要求徹查事件。以軍聲稱代表團偏離批准的路線，進入了禁區，巴勒斯坦當局反駁有關說法，稱今次訪問早在10日前已宣布，且該路線經以巴官員商定。

來自英國、法國、加拿大、中國等逾20國的外交代表團，周三獲巴方安排視察西岸杰寧被圍困難民營周邊的人道狀况。現場影片顯示，以色列士兵朝代表團方向開火，可聽到最少7聲槍響，一名代表團成員警告同伴說：「靠牆走，靠牆走。」眾人隨即從一處被閘門封鎖的道路後撤。事件中無人受傷。

以軍聲稱代表團「偏離了核准路線，進入未獲授權的區域」，但巴勒斯坦當局稱，今次訪問已提前10天宣布，以兵開槍之前，代表團在閘門處待了超過15分鐘。杰寧市長賈拉爾說：「（現場）沒有任何挑釁，當時只有外交官和記者在場，訪問行程已附在官方邀請函上。」

歐盟中國促徹查事件

聯合國秘書長古特雷斯透過發言人表示，這宗事件令人無法接受，「正在履職的外交官絕不應受到任何形式的槍擊或攻擊。他們的生命安全必須隨時受到尊重」。 比利時、加拿大、法國、德國、意大利、荷蘭、葡萄牙、西班牙和烏拉圭傳召以色列大使或表示會直接提出抗議。歐盟要求以色列調查事件和究責。中國外交部昨表示，中方堅決反對任何威脅外交人員安全的行為，要求開展全面調查，敦促以色列不要採取任何進一步激化矛盾的舉動。

（紐約時報/法新社/CNN）

相關字詞﹕以軍 鳴槍 巴勒斯坦 外交團 杰寧 西岸 以色列-哈馬斯戰爭

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