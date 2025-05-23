撐加沙槍手殺以駐美使館2職員 首都猶太博物館外行兇 特朗普以總理譴責反猶

事發於美東時間周三晚上約9時5分（香港周四早上9時5分），正值美國猶太委員會在博物館主辦的活動剛結束。該活動有約50人參與，出席者討論不同信仰的組織如何合作，為加沙等飽受戰爭蹂躪的地區提供人道主義援助，一對情侶在活動後離開時遭槍殺。大都會警察局長史密斯（Pamela Smith）在記者會表示，疑犯在博物館外徘徊，其後向一行4人開槍，造成一對情侶死亡，槍手接着走進博物館，有保安將他截停。

30歲槍手呼「解放巴勒斯坦」

出席博物館活動的卡林（Yoni Kalin）向美國有線新聞網絡（CNN）稱，該男子跑進博物館，看來受驚，不少人以為他是途人或目擊者，有人有問他有否受傷，保安向他提供水，而男子未和其他活動出席者有太多接觸。另一活動出席者西格爾（Paige Siegel）稱走近問對方是否還好，該男子重複要求報警並說他沒事，亦表示自己沒中槍。目擊者馬里魯齊（Sara Marinuzzi）則指，男子案發後「佯裝是目擊者」，並在現場等候警方超過10分鐘。其他目擊者亦憶述男子要求保安報警，且行為反常。警方到場後男子承認行兇，令周遭人士感驚訝。目擊者憶述槍手表示：「我做的，我為了加沙而做。解放巴勒斯坦！」

該男子其後被拘捕，證實為來自芝加哥的30歲男子羅德里格斯（Elias Rodriguez）。一男一女死者則是以國大使館職員利斯欽斯基（Yaron Lischinsky）及米爾格里姆（Sarah Milgrim）。以國外交部稱30歲的利斯欽斯基為大使館政治部門研究助理，26歲的米爾格里姆的工作負責安排前往以色列的行程。據以色列駐美國大使萊特爾（Yechiel Leiter）說，利斯欽斯基這個星期才買了一枚戒指，打算下周在耶路撒冷向女友求婚。

情侶遇害 男方原擬下周求婚

德國外交消息人士指男死者利斯欽斯基擁有德國護照，《紐約時報》稱他來自德國，16歲移居以色列。德國總理默茨對事件表示震驚，稱應假設此案具反猶動機，並嚴辭譴責襲擊。法國總統馬克龍譴責襲擊是反猶，內政部長勒塔約要求法國各地官員加強標誌性地點的保安，並聯繫猶太人社區代表。

分析：增以國極右勢力政治籌碼

以軍封鎖加沙禁止人道物資運入已有約兩個半月，及至上周起擴大加沙軍事行動，內塔尼亞胡更揚言要接管整個加沙，觸發國際社會批評。路透社分析指今次槍擊案為內塔尼亞胡及其極右盟友提供政治籌碼，讓他們在加沙戰事採取更強硬立場，並可引起以國的西方盟友同情。

（CNN/BBC/紐約時報/路透社）