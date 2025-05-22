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Google推AI模式追落後 「搜尋」功能進化可代買票訂位 港未支援

【明報專訊】美國科網巨擘Google周二（20日）宣布在互聯網搜尋器推出「人工智能（AI）模式」，此功能可將使用者提問拆解、作大量查詢，比傳統Google搜尋更深入探索網絡、尋找到高度相關資訊，甚至能代為購物。Google在旗下產品採用AI上比對手謹慎，今次做法被認為是力圖追落後。不過，香港地區暫不支援Google的AI模式。

初創公司OpenAI於2022年開放其生成式AI聊天機械人ChatGPT後觸發全球AI熱，蘋果公司也正考慮將AI驅動的搜尋引擎作為Safari瀏覽器的搜尋選項，引發市場對Google主導地位的擔憂。Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）周二親自出席Google開發者大會，並在記者會宣布即日起向美國用戶開放由AI驅動的各種「搜尋」功能。

具進階推理力深入探索網絡

Google搜尋器的AI模式是搜索中的一個標籤頁，用戶可在此直接與AI模型互動，類似於ChatGPT，用戶可以提出複雜問題並作深入追問。AI模式具備進階推理能力，能透過用戶追問問題深入探索，提供更多有用的網頁連結。它會透過特定技術，將使用者提問拆解為不同子問題，作大量查詢，幫助使用者發現更多網絡上優質且與問題高度相關的內容。此外，用戶亦可以選擇容許Google的AI模型紀錄和分析其搜尋歷史，以提供更精準的搜尋結果。

另外，隨着「搜尋」整合代理功能推出，未來「搜尋」不再只是被動地回應問題，而是能幫助使用者完成不同任務，例如購買活動門票和餐廳訂位等。購物功能將在幾個月內陸續於美國的AI模式功能中推出。

皮查伊說：「這完全將搜尋重新定義。我們正進入AI平台的新階段，幾十年來的研究現在正逐漸變成現實。」

Gmail分析用戶風格自動回覆

除了搜尋器，Google旗下的電郵服務Gmail亦會加強採用AI，包括分析使用者以往的回覆風格，提供個人化和自動回覆服務。

分析家指出，Google推出AI相對較慢，是因為認為AI不可靠，但其他競爭對手的AI服務已開始蠶食Google的業務。在司法部本月針對Google的一宗反壟斷法官司中，蘋果公司指Google的搜尋量22年來首次下跌，原因是愈來愈多人利用AI作搜尋。

（紐約時報/CNN/中央社）

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