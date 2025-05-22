以國前駐美大使奧倫：特2.0美以關係「愈益複雜不確定」

「世界沒看到特撐以信息」

歷史學家出身的奧倫在2009年7月至2013年9月擔任以色列駐美大使，卸任後加入政壇，2015年代表從利庫德集團短暫分裂出來的我們黨躋身國會，翌年獲總理內塔尼亞胡安排出任總理辦公室副部長，2019年放棄連任。奧倫駐美時間正好見證奧巴馬如何在第一任期罕有地從未訪以，到第二任期才安排以色列為外訪首站。他不禁將特朗普2.0首場中東外訪跳過以色列這點跟奧巴馬比較，認為這是「向處於戰爭的（中東）地區傳達了信息」。他表示以方能理解特朗普想要做生意，想美國經濟獲得數以萬億美元的投資，問題是世界沒有看到他此行有向世界發出美國支持以色列的信息，「這就是個問題，這是我們的巨大挑戰，正是這點（特朗普未有訪以）造成的心理和戰略形象出了問題」。

特2.0政策一再令以色列驚訝

奧倫形容美以關係現在「愈益複雜和不確定」，對以色列來說，特朗普1.0留下歷任美國總統也難以比擬的政策紀錄，最重要者包括承認耶路撒冷是以色列首都、承認以色列對戈蘭高地的主權、退出「史上最差」的伊朗核協議，以至策劃和定下《亞伯拉罕協議》（阿聯酋和巴林等跟以色列關係正常化）等。對比下特朗普2.0對以態度有點微妙，奧倫指如果跟拜登相比，特朗普確沒有像拜登般就加沙問題向以方施壓，卻跟伊朗直接談判，這是拜登沒做過的事，後者最多也只是間接談判。拜登時期一度恢復的P5+1伊核談判屬集體談判，而且美方只能透過歐洲盟友傳話，特朗普2.0則派出親信兼中東特使威特科夫跟伊朗最少4次隔着阿曼變相單對單談判，威特科夫跟伊朗外長阿拉格齊更曾有短暫「直接溝通」。

到最近數周，特朗普更一再「令以色列感到驚訝」，奧倫指美方在「未有告知我們（以方）下」分別跟伊朗展開會談、跟也門胡塞武裝達成停火協議、放寬對敘利亞的制裁以至跟哈馬斯談判促成釋放一名美以雙重國籍人質，「這對我們的（雙邊）關係並不健康」。

主張「軍事勝利」改寫中東格局

另外，奧倫主張以軍在周邊戰場的「軍事勝利」，有潛力為中東格局帶來歷史性變化，例如以色列和擺脫真主黨掣肘的「獨立」黎巴嫩可有和平，敘利亞、沙特阿拉伯以至巴基斯坦都有興趣加入《亞伯拉罕協議》。他指控伊朗要為中東所有戰爭「負上責任」，聲言像胡塞和伊拉克民兵等「代理人」都要被消滅，「這就會有完全不同的中東」。

明報記者 周宏量