外交代表團訪西岸難民營 以軍開槍

35團員包括中國代表 歐多國譴責以國

巴勒斯坦自治政府昨譴責以軍在西岸城市杰寧，「蓄意用實彈襲擊」到訪該個以巴衝突熱點的外交官訪問團。自治政府官員表示，該代表團有35名成員，包括來自歐盟、葡萄牙、摩洛哥、巴西、奧地利、日本、加拿大、印度、俄羅斯、土耳其、法國、英國、墨西哥、中國等。這場訪問由巴人政府組織，目的是見證以軍持續的攻擊。

公開的事發片段顯示，兩名軍裝士兵持步槍向閘外的訪問團方向開槍，引起外交官們及隨行記者走避尋找掩護。現場一名歐洲外交官告訴法新社，事發在行程尾聲。他們與杰寧省長同行去到難民營外圍想視察破壞情况，突然聽到杰寧難民營內傳出「不止一兩下，似是連續不斷」的槍聲，大家於是跑回車上。該難民營自1月底起被以軍控制。

率團的巴人自治政府外交部政治顧問說：「我們譴責以軍這種鹵莽行為，尤其是在外交代表團了解巴勒斯坦人民生活狀况之時。」

意大利外長塔亞尼表示不能接受外交官遭受威脅，要求以色列政府「立即澄清」事件經過，又傳召駐意大利的以色列大使要求解釋。歐盟外交及安全政策高級代表卡拉斯要求問責。西班牙外交部強烈譴責及表示在聯絡其他涉事國家謀求聯合應對。

以軍聲明表示訪問團「偏離了所批准的路線，進入了未經授權的區域」，在該區行動的士兵遂「向天鳴槍警告」。以軍「對造成的不便表示遺憾」。

（路透社/法新社/彭博社）