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G7歐盟擬對華小包裹徵稅 Temu Shein首當其衝

【明報專訊】七國集團（G7）成員國財長及央行行長周二（20日）起一連3天在加拿大城鎮班夫（Banff）舉行會議，加國財長商鵬飛表示，成員國已開始討論對供應過剩、低價的中國產品徵收關稅。英國傳媒報道，歐盟亦考慮對進口的小額包裹劃一徵收2歐元（約17港元）費用，一旦通過勢對Temu和Shein等中國電商平台帶來影響。

商鵬飛在會議開幕記者會上表示，今次會議議程包括商討解決產能過剩、非市場行為、採取進一步措施遏制中國產品供應過剩情况，以及討論如何更有效監管來自中國的小額包裹，以打擊走私活動。

G7加國會議商討「產能過剩」

美國財長貝森特一直推動G7盟友更有力應對中國政府主導的出口導向經濟政策，指有關政策導致產能過剩，令廉價商品充斥全球市場，威脅G7及其他市場經濟。商鵬飛又表示，會在G7內部及與貝森特舉行雙邊會談，討論美國總統特朗普對貿易伙伴加徵關稅事宜。

歐盟研小包裹加徵2歐元 英擬跟隨

英國《金融時報》周二報道，歐盟計劃對進口的小額包裹劃一收費2歐元。報道稱，每10件進入歐盟的包裹，有逾9件來自中國。歐盟貿易專員謝夫喬維奇向歐洲議會稱，他周二提出這建議，抵消每年約46億件商品直接寄送至消費者住所而產生的成本。目前價值低於150歐元、直接寄給歐盟消費者的包裹可以免稅，這些包裹通常通過如Temu和Shein等中國電商平台進口。

報道引述草案文件稱，2歐元收費適用於直接寄給個人消費者的包裹，寄往倉庫的則收0.5歐元（約4.4港元）稅款，部分稅款會用於補貼海關加強檢查的成本，其餘稅款將納入歐盟預算。除了歐盟推動對這些包裹徵稅外，英國亦考慮採取類似做法。

（BBC/金融時報/彭博社/法新社）

相關字詞﹕七國集團（G7） 關稅戰 小額包裹 歐盟 中國 美國

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