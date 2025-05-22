美啟星戰2.0 金穹導彈盾劍指中俄朝伊 北京批加劇外太空戰場化軍備競賽

耗資1.4萬億整合太空攔截能力

特朗普周二委任美國太空軍作戰副部長居特萊因（Michael Guetlein）統管「金穹」計劃。陪同特朗普出席宣布的國防部長海格塞斯稱此為破格嶄新的項目，一項「美國和美國人安全的世代投資」。特朗普說：「我們將切實完成列根總統40年前展開的工作。」

特朗普稱落實列根40年前工作

美國的天基導彈防禦系統是建立於太空軌道的導彈防禦體系，其概念早在冷戰時期提出，並落實為列根時期的「星球大戰」（Star Wars）計劃。儘管「星球大戰」計劃早已因技術原因被放棄，但特朗普今年1月上台一周後便簽署行政令要求建造美國「鐵穹」防禦體系，用數以百計衛星組構的網絡偵測、追蹤、攔截摧毁進犯的高超音速彈導、洲際導彈等。美國防部2月將該系統更名為「金穹」，有媒體稱之為「星球大戰2.0」計劃。

美國國防情報局（DIA）上周二公開的評估報告《金穹之於美國：目前與將來對美國本土的導彈威脅》，反映「金穹」似針對中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗。該報告分析了這4國的洲際彈道導彈、潛射彈道導彈、兩款高超音速武器、巡航導彈、部分軌道轟炸系統（FOBS）六大類導彈對美國本土的威脅，以及評估4國目前及2035年的相關導彈庫存。

不少人質疑「金穹」系統的可行性，亦可能觸發新一輪大國之間太空軍事競賽。上述DIA報告便指出，中俄俱積極開發可利用美國現存導彈防衛系統漏洞的先進運載系統。

專家質疑難數年內完成 資金惹關注

另外，有意見質疑特朗普低估打造「金穹」的成本。美國國會預算辦公室估計，此系統的部署及運作支出，會在20年間由1610億美元擴大至5420億美元，甚至有意見認為，相關系統耗資可能近1萬億美元。

一些專家還指出在技術未成熟之下，不可能在未來數年內完成「金穹」。美國物理學會2月發表的一篇《彈道導彈防禦策略——美國防衛挑戰》報告表示，目前建立可靠、有效的防禦系統來抵禦即使數量較少、相對簡單的搭載核武洲際導彈，依然存在不同階段攔截的問題和挑戰，而這些問題預計大多數在未來15年乃至更長時間都不可能解決，因此需仔細權衡成本效益。

此外，逾40名民主黨議員質疑馬斯克在計劃中的角色和利益衝突問題。馬斯克擁有的SpaceX公司已在部署「星鏈」，是同行的領跑者。

（華盛頓郵報/彭博社/NPR/半島電視台）