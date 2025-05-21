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批對加沙行動「不合比例」 英法加威脅制裁以色列

【明報專訊】以色列上周起擴大加沙軍事行動，過去一天分別發動地面攻勢攻入加沙北部和南部，總理內塔尼亞胡周一（19日）揚言要「接管整個加沙」，以全面擊敗哈馬斯。英國、法國及加拿大領袖譴責以軍行動「不合比例」，警告若不停止新一輪攻擊及讓物資進入加沙，將採取制裁等行動回應。因應以軍周二仍攻擊加沙及西岸，英國同日宣布暫停與以色列的貿易談判。內塔尼亞胡周日在國際壓力下，容許小量物資重入加沙，但聯合國批評這只是「滄海一粟」。

以軍上周四起展開代號「基甸戰車行動」的初步行動，周日表示，過去一周空襲了逾670個哈馬斯目標。加沙衛生官員周一表示，過去24小時以軍行動造成最少136人死亡，並導致加沙北部最後一間仍運作的醫院關閉。當局統計，自上周四以來加沙已有超過400死。以軍在過去周末增派兩個步兵和裝甲師到加沙，總數達5個師，並於周一下令汗尤尼斯所有居民撤離往西部馬瓦西「 人道主義區」。

英國首相施紀賢、法國總統馬克龍與加拿大總理卡尼周一發表聯合聲明，譴責以軍的升級行動「不合比例」，並指摘以色列拒絕向加沙平民提供必要人道援助的做法，令人難以接受，且可能違反國際人道法。聲明威脅如果以色列不停止這波新攻擊並解除對人道援助的限制，他們會作出具體措施回應，包括針對性的制裁。內塔尼亞胡斥責3國領袖的聲明是對哈馬斯的「巨大獎勵」。

以總理：美不欲加沙大饑荒

以色列封鎖加沙11周後，周一開始允許載人道主義援助物資的聯國卡車進入加沙。內塔尼亞胡承認，恢復容許人道物資進入加沙，是不想失去包括美國在內的盟友支持，說：「就連我個人熟悉、幾十年來無條件力挺以色列的美國參議員都警告我：『我們正給你取得勝利的一切支持—武器、支持你們致力消滅哈馬斯、在聯合國安全理會提供保護—但有一件事我們無法接受：大規模饑荒景象，若這情况發生，我們無法再支持你。」

（CNN/金融時報/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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