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世衛通過《大流行協定》強化抗疫協調

【明報專訊】經過3年協商，世界衛生組織（WHO）年度大會昨天一致通過具標誌性的《大流行協定》，旨在加強全球對未來疫情的防範、準備及應對工作。

這項協定文本在今年4月達成，目的是藉改善全球對疫情大流行的協調和監測，以及疫苗的獲取，防止未來出現像新冠疫情危機時的混亂應對。當中《大流行協定》呼籲各國採取措施，確保如疫苗等疫情相關的衛生產品在全球快速提高生產，並更公平、及時和可持續地分發。而將生產相關醫藥產品所需的技術和專業知識轉移給發展中國家，一直談判中最棘手的問題，尤其是生產這類產品的富國，拒絕強制轉移有關技術。《大流行協定》要求轉讓應在「雙方同意」的條件下實行，並呼籲採取激勵措施包括融資及法規等相關的優惠條件，促進技術轉移。

該協定另一核心是「病原體資料存取獲取與利益共享機制」（PABS），這是個允許與製藥公司快速共享病原體數據新平台，以迅速開發抗疫產品。各國須在2026年5月前釐清PABS的細節。

《大流行協定》周一先在世衛一個委員會上，以124票贊成、零票反對下通過，伊朗、以色列、意大利、波蘭和俄羅斯等11國棄權。

（法新社/路透社）

相關字詞﹕新冠疫情 疫情大流行 世界衛生組織（WHO）

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