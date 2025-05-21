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特朗普質疑拜登隱瞞患癌促調查

【明報專訊】美國前總統拜登的辦公室周日表示，82歲的拜登上周五確診患有惡性前列腺癌，並屬於第4期，已擴散至骨骼。現任總統特朗普周一（19日）稱拜登患癌的消息令人難過，但同時質疑登他隱瞞病情。

PSA抗原篩檢有限制

特朗普說：「我很驚訝，這麼長時間都沒有通知公眾，因病情發展到（格里森評分）9分的階段，這需要很長的時間」。他指出，公眾未獲告知拜登的身體狀况，建議對此作出調查。拜登的癌症被評估為9分，接近最嚴重的10分。副總統萬斯周一也表示，大家需要誠實地討論拜登是否有能力勝任總統的工作。

曾任拜登政府新冠疫情顧問的腫瘤學家伊曼紐爾認為，拜登的病情不可能在100至200天內出現，認為他可能在2021年擔任總統之初已患上前列腺癌。

拜登的前列腺篩檢具體時間表尚不清楚，而醫療紀錄並未提及他在2024年2月最後一次總統體檢時有做PSA（前列腺特異性抗原）檢測。值得留意的是，儘管 PSA 測試很有價值，但作為篩檢工具卻存在限制和有一定的潛在危害（容易因誤解數值而出現過度治療），因此美國疾控中心（CDC）不建議70歲以上男性定期接受PSA篩查。即使做了PSA，亦約有15%會出現「假陰性」。另一方面，PSA水平升高亦不一定表明患有癌症，因為正常的PSA範圍會隨年齡增長而增加，這也可能令年長男性檢測時被「走漏眼」。

雖然大多數前列腺癌生長緩慢，但像拜登這樣的惡性前列腺癌可以發展和擴散得更快。

（紐約時報/霍士新聞/MSNBC）

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