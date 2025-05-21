報道：華府先向卡塔爾洽購總統專機

CNN報道，特朗普今年1月就職後，國防部就聯絡波音公司，被告知新一代總統專機最少還要兩年才能交付。消息指特朗普政府想更快換機，因此空軍尋求其他方案。隨後，波音提供了全球其他客戶擁有的可用飛機名單，卡塔爾是其中之一。五角大樓之後向卡塔爾提出收購意願，卡塔爾亦表示願意出售。

兩國強調，如果轉移落實，那將會在美國國防部和卡塔爾國防部之間合法實行。CNN引述4名消息人士稱，有關飛機轉移方式仍在由雙方律師商討。有報道指涉及飛機價值約4億美元（31.2億港元），但兩名消息人士稱，該機已經貶值。

《紐約時報》訪問了14名涉及尋找波音交付「空軍一號」替代品的消息人士稱，白宮軍事辦公室與國防部和波音公司制定了一張清單，當中顯示目前市場上有8架商務專機規格的最新型號波音747飛機（商務專機設計有助加快改裝成「空軍一號」）。8架飛機中包括卡塔爾幾年來一直求售但乏人問津的一架，該機的宣傳小冊子提到，飛機睡房擁有最高質素的軟纖維、豪華精緻的皮面飾板和「猶如藝術品」的精心設計洗手間。

報道稱，與卡塔爾稔熟的美國總統中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）負責與該國洽商，2月中卡塔爾將該波音747專機飛到美國佛州，讓特朗普親身參觀。

知情者指卡塔爾提捐贈

報道指當時相關討論由洽購逐漸變成捐贈，華府一名高層人員透露，是卡塔爾提出捐贈這個可能性，或至少卡塔爾官員同意免費轉移。有官員和律師表示，捐贈較購買容易和快速完成。

不過，卡塔爾官員向《紐時》稱，他們的打算是將該機賣給美國，而非饋贈。

（CNN/紐約時報）