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「外交生意」乏利 特朗普制俄板斧亦有限

【明報專訊】特朗普上周還積極想參與俄烏會談充當調停人，周一就主張俄烏自己對話，甚至似想「交棒」於梵蒂岡。有線新聞網絡（CNN）認為這反映特朗普的商業頭腦認為：長期投資於一場牽涉「你寧願與之長期相處的敵人（俄羅斯）」的衝突並無意義，因此他作出抽身的選擇。評論指出，當俄方堅拒美國提出的停火和談建議，特朗普倘採取制裁對俄施壓卻可能拖累美國深陷戰事，並不符合其地緣政治對策，而現實上他能夠採用的板斧亦相當有限。

周一的「特普通話」是特朗普1月就職以來，雙方均有公開的第3次通話。一些評論指普京表達和談意向，卻無意向烏克蘭實質讓步，實為「安撫」特朗普。烏克蘭總統澤連斯基昨天就直斥普京「試圖拖延時間」以繼續戰事，不少輿論亦指普京施行「拖字訣」。

特朗普介入斡旋，以解除制裁、新貿易協議、經濟投資說使俄國讓步，這無疑有助紓解俄國經濟增長放慢的窘迫，惟吸引力有限。因為那滿足不到普京開打這場戰爭的目的——普京視這場戰爭為存亡之戰，志在遏止北約東擴、重建俄國地位。因此他不惜付上慘重的人命和經濟損失，也不容輸掉戰爭。

歐洲領袖失望「震驚」

可是特朗普即使對普京「不想停戰」漸感懷疑與不耐煩，並沒有多少辦法化解。若真實施他曾威脅的對俄懲罰行動，例如對向俄買石油產品的印度、中國實施「二級制裁」，可能擴大貿易戰以外的更大摩擦。加強制裁又可能將美捲入戰事泥淖，不符其保護主義國策。

特朗普的表態令一些歐洲領袖失望。不願具名的一名歐洲官員指出，特朗普已表明不願對俄施加更多制裁，也正撤回他自己所提出的停火提案；有歐洲領袖對於特朗普不想以制裁逼迫普京感到「震驚」。

華盛頓智庫德國馬歇爾基金會（GMF）負責北方地緣戰略的貝爾齊納（Kristine Berzina）說：「如今看來，我們又回到一個更為漫長的情勢，普京與俄軍爭取到更多時間。他為自己創造更多機會，而停火與和平解決的希望似乎愈加遙不可及。」

（紐約時報/CNN/BBC）

（俄軍侵烏）

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