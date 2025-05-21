電話促和不果 特欲抽身俄烏斡旋 着莫斯科基輔直接談判 稱教宗可接手調停

特朗普與普京通話後在社交平台Truth Social表示，「俄烏將馬上開始磋商邁向停火，而更重要的是結束戰爭」。他還透露向歐洲領袖簡報過通話內容，稱梵蒂岡代表教宗良十四世表示願意主持俄烏和談。他之後在白宮橢圓形辦公室對記者說：「我覺得會有所進展，沒有的話我就會抽身，讓他們自己繼續處理。」當被問及為何未按此前威脅施加新制裁以迫使俄方達成和平協議時，他稱相信有機會達成協議，若實施制裁，情况可能更糟。他表示認為普京有心停火：「假如我認為總統普京不想結束事件，我連談都不談。」

俄國官方塔斯社報道，普京表示「若能達成適當協議，停火一段時間是有可能」，也再次重申和平協議須能「解決引發這場俄烏危機的根本原因」。普京的要求包含要基輔做出領土讓步、大幅削減烏軍規模，以及承諾烏克蘭永遠不加入北約，北約部隊也不得駐軍烏克蘭。

談戰後商機 特普「不願收線」

普京則在通話後告訴媒體，俄國將提出並準備與烏方就一份備忘錄展開合作，以闡明雙方對可能簽署和平條約的立場。

《紐約時報》報道，特朗普在與普京通話時除了問對方何時要結束戰爭，也請對方和他會面。兩人談話時都直呼對方名字。通完話後，特朗普強調結束俄烏戰爭帶來的經濟利益，稱俄國希望在這場「血腥殺戮」落幕後，與美國展開大規模貿易。他將結束衝突包裝為商業機會，而非外交上的勝利。

《紐時》認為，特朗普這番話顯示普京似乎成功說服他接受在俄國作利潤可觀的商業合作之可能性。普京的外交政策顧問烏沙科夫也告訴媒體，通話期間特朗普談及美俄關係前景時「講得相當忘情」，還將俄國描述為美國未來的重要貿易伙伴，「兩人誰都不想掛電話」。事後克宮亦表示，美俄兩國元首不止討論俄烏戰事，還談及改善雙邊關係。

普京賺時間優勢 澤連斯基拒割地

美國新聞網站Axios等認為，特朗普先前主張其親自介入對俄烏達任何協議至關重要，但與普京通完話後卻轉而想從斡旋角色抽身。特朗普的最新取態讓澤連斯基以至其他歐洲領袖感到憂心。報道指，澤連斯基在與特朗普兩次通話表明，烏軍永不會從自家領土撤出；他敦促特朗普應堅持要普京先答應30天停火，亦不要在基輔缺席下做出任何攸關烏克蘭的決定。

分析認為，普京拒簽署基輔所同意的30天停火，成為特朗普試圖終止這場3年多戰事遭遇最新挫敗，亦再次顯示除非烏克蘭接受一些難以接受的條件，普京並不急於促成和平。美國國務卿魯比奧周一出席國會聽證會時堅稱，特朗普沒有向普京作出讓步。

（彭博社/法新社/CNN/紐約時報）

（俄軍侵烏）