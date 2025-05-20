韓中國籍漢連環刀襲4死傷

始興市警方表示，疑犯姓名音譯「車哲南」（Che Zhe Nam）。他周一早上9時34分在該市正往洞一間便利店揮刀襲擊一名年逾60的女店主，導致婦人眼、面和腹部等受重傷，之後駕駛私家車逃去。女店主稱疑犯曾指摘稱受她誹謗。

稱不滿遭誹謗受輕視 被欠款

警方接獲報案追蹤在逃汽車，於早上11時到車主位於上述便利店對街的住所，卻發現車主已經死亡。死者是年逾50歲中國籍男性，屍身有刺傷等痕迹，死亡約數天。

到下午1時21分，疑犯再於離便利店約1.3公里的一處體育公園外停車場，刀傷其年逾70的「包租公」。下午約2時，警方轉到疑犯寓所調查，發現多一具年逾50歲男性屍體，屍身同有穿插傷口，亦推測已死數天。警方其後發現兩名死者為兄弟關係，是姓車疑犯認識的人。消息指疑犯不滿受包租公輕視；而與兩名死者則有金錢瓜葛，疑犯曾稱被人借錢「12年不還」。

警方一度全力追捕疑犯，並勸喻該區市民避免外出。及至周一晚上7時24分，疑犯被捕扣留調查；警方知情人士稱他已承認犯案，而兩傷者沒有性命危險。

（Newsis/法新社）