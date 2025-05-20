知多點：抑制睾酮療法 可望續活10年

據美國癌症學會（NCI）統計，前列腺癌是美國最常見男性癌症（佔所有癌症15.4%），也是男性第二大癌症殺手（佔所有癌症5.8%），在本港則是男性第三大常見癌症，每25名男性當中有一人有機會患前列腺癌。前列腺癌成因未明，但已知增加風險因素包括50歲以上、家族中有患者以及多吃高脂肪食物等。早期前列腺癌無任何病徵，小便困難是病徵之一。

前列腺癌一般擴散緩慢，就算已擴散也可嘗試以外科手術、放射治療、荷爾蒙治療（激素治療）和化療等方法醫治，特別是後二者近年有新技術，大大延長患者壽命。美國杜克大學前列腺癌專家莫爾（Judd Moul）表示，過去10年間前列腺癌患者的存活率提升了差不多兩倍，已擴散的前列腺癌患者，能夠繼續生活5至10年甚至更多。

（衛生防護中心/香港癌症基金會/ABC/CNN）