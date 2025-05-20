明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

知多點：抑制睾酮療法 可望續活10年

【明報專訊】醫學界以顯微鏡下細胞的外觀——「格利森評分」（Gleason score）——來劃分前列腺癌病情，由0至10分作指標，分數愈高，前列腺癌細胞生長速度和擴散的風險便愈高。此外，血液中的前列腺特異抗原（PSA）數值、切片分析等都是判斷癌症可能發展情况與最佳治療方式的方法。拜登的病情嚴重，癌細胞擴散至骨骼恐無法治癒，但透過抑制睾酮的療法可延長壽命，患者存活5到10年以上並非罕見。

據美國癌症學會（NCI）統計，前列腺癌是美國最常見男性癌症（佔所有癌症15.4%），也是男性第二大癌症殺手（佔所有癌症5.8%），在本港則是男性第三大常見癌症，每25名男性當中有一人有機會患前列腺癌。前列腺癌成因未明，但已知增加風險因素包括50歲以上、家族中有患者以及多吃高脂肪食物等。早期前列腺癌無任何病徵，小便困難是病徵之一。

前列腺癌一般擴散緩慢，就算已擴散也可嘗試以外科手術、放射治療、荷爾蒙治療（激素治療）和化療等方法醫治，特別是後二者近年有新技術，大大延長患者壽命。美國杜克大學前列腺癌專家莫爾（Judd Moul）表示，過去10年間前列腺癌患者的存活率提升了差不多兩倍，已擴散的前列腺癌患者，能夠繼續生活5至10年甚至更多。

（衛生防護中心/香港癌症基金會/ABC/CNN）

上 / 下一篇新聞