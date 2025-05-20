前列腺癌擴至骨 拜登：遇挫愈强 外界質疑涉隱瞞病情

【明報專訊】美國前總統拜登的辦公室周日（18日）發表聲明，指現年82歲的拜登被診斷患有惡性前列腺癌，且癌細胞已擴散至骨骼。向來大力抨擊拜登的總統特朗普在其社交平台Truth Social發文，對拜登患癌表示難過，並祝願他早日康復。惟拜登患癌的消息公開後，進一步令人質疑他或其團隊是否有隱瞞病情，尤其是他及團隊一直被質疑可能隱瞞他在總統任內已出現腦退化病徵的事實。拜登周一在社交平台X首度發言回應，感謝外界的愛護和支持，並稱他與妻子「歷經挫折反倒變得最為堅強」。
10分最嚴重 拜登病情評9分
聲明指出，拜登上周因排尿異常而求醫，醫生發現其前列腺出現小結節，至上周五（16日）更證實患上惡性前列腺癌（aggressive prostate cancer），並屬於第4期，即已經擴散。根據評估前列腺癌分級的「格利森評分」（Gleason score），拜登的癌症被評估為9分，接近最嚴重的10分。聲明表示，雖然拜登的癌症屬惡性，但癌細胞似乎屬於對荷爾蒙敏感（hormone-sensitive），「容許有效控制」。拜登及其家人正與醫生一起評估治療方案。
特朗普周日在社交平台上發文說，聽說了拜登的診斷結果，對此感到很難過。他向拜登及其家人致以最好祝願，祝拜登早日康復。國務卿魯比奧（Marco Rubio）亦發文表示為拜登一家禱告，盼他們渡過這段困難時期。
特朗普感難過 祝早日康復
拜登在去年美國總統大選期間與特朗普的電視辯論中，表現出老態和思路不連貫，引發民主黨內對其健康問題的擔憂，最終宣布退選。自從離開白宮以來，拜登幾乎淡出公眾視野，很少公開露面。近幾個月來，拜登的健康狀况一直備受質疑。他這個月才否認有關他在白宮最後一年出現認知能力下降的說法。不過，根據最近曝光的一段錄音檔，拜登說話時語帶遲疑，且未能記住關鍵事件和日期。
拜登患惡性前列腺癌的消息公開後，進一步令人質疑他或其團隊是否有隱瞞病情。泌尿科醫生舒斯特曼（David Shusterman）說，他一般遇到的是那些10年沒有接受身體檢查者因為骨痛求醫，然後發現前列腺癌擴散。美國總統每年都要接受全面身體檢查。在去年2月拜登最後一次總統身體檢查中，白宮總統專責醫生奧康納（Kevin O'Connor）指拜登身體「沒有需要關注的新問題」，強調他勝任總統職務。