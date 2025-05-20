前列腺癌擴至骨 拜登：遇挫愈强 外界質疑涉隱瞞病情

10分最嚴重 拜登病情評9分

聲明指出，拜登上周因排尿異常而求醫，醫生發現其前列腺出現小結節，至上周五（16日）更證實患上惡性前列腺癌（aggressive prostate cancer），並屬於第4期，即已經擴散。根據評估前列腺癌分級的「格利森評分」（Gleason score），拜登的癌症被評估為9分，接近最嚴重的10分。聲明表示，雖然拜登的癌症屬惡性，但癌細胞似乎屬於對荷爾蒙敏感（hormone-sensitive），「容許有效控制」。拜登及其家人正與醫生一起評估治療方案。

特朗普周日在社交平台上發文說，聽說了拜登的診斷結果，對此感到很難過。他向拜登及其家人致以最好祝願，祝拜登早日康復。國務卿魯比奧（Marco Rubio）亦發文表示為拜登一家禱告，盼他們渡過這段困難時期。

特朗普感難過 祝早日康復

拜登在去年美國總統大選期間與特朗普的電視辯論中，表現出老態和思路不連貫，引發民主黨內對其健康問題的擔憂，最終宣布退選。自從離開白宮以來，拜登幾乎淡出公眾視野，很少公開露面。近幾個月來，拜登的健康狀况一直備受質疑。他這個月才否認有關他在白宮最後一年出現認知能力下降的說法。不過，根據最近曝光的一段錄音檔，拜登說話時語帶遲疑，且未能記住關鍵事件和日期。

拜登患惡性前列腺癌的消息公開後，進一步令人質疑他或其團隊是否有隱瞞病情。泌尿科醫生舒斯特曼（David Shusterman）說，他一般遇到的是那些10年沒有接受身體檢查者因為骨痛求醫，然後發現前列腺癌擴散。美國總統每年都要接受全面身體檢查。在去年2月拜登最後一次總統身體檢查中，白宮總統專責醫生奧康納（Kevin O'Connor）指拜登身體「沒有需要關注的新問題」，強調他勝任總統職務。

（CNN/紐約時報/ABC/中央社）