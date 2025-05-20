英歐「重置關係」峰會達協議 疑歐派轟「投降」

施紀賢稱「雙贏」

在英歐峰會舉行前不久，BBC率先揭露，雙方周日晚上終在這輪談判最大絆腳石的漁業問題上取得突破，並達成12年長的新漁業協議，料為延續現狀。疑歐派隨即紛紛開炮，英國脫歐黨黨魁法拉奇、蘇格蘭政府負責對外事務的內閣秘書羅伯森、保守黨前內政部長柏斐文先後發聲。保守黨黨魁栢丹娜更質疑英歐連串新協議會令英國再次成為歐盟所訂規則的接受者（rule-taker），法拉奇則批評這形同「投降」，而且會成為英國漁業的末日。

會後英歐未有立即公布全部協議內容，綜合英媒報道，協議主要內容包括：（1）漁業：維持歐盟漁船進入英國水域捕魚的（基於2020年脫歐協議之）現狀直至2038年，英方會繼續同意對歐盟和挪威的每年捕魚配額；（2）食物：英方會減少對歐盟食物出口的檢查，新的衛生與植物衛生（SPS）協議令英國可自脫歐後重新向歐盟出口新鮮漢堡扒和肉腸；（3）防衛：已訂立英歐防衛安全正式協定，為英國軍火商「鋪路」競逐總值1500億歐元的歐盟防衛項目貸款基金「歐洲安全行動」（Safe）；（4）人口流動：英歐同意合作推動「青年體驗計劃」但細節有待進一步談判，英方計劃設配額，另外英國遊客將可在更多歐洲機場使用電子閘口但落實時間未定；（5）連結雙方的碳市場，避免高碳排產品（例如鋼和混凝土）在英歐之間的流動需要繳碳邊境稅，有助保護英國鋼鐵業。

蘇格蘭漁民聯會批評新協議，惟蘇格蘭三文魚商會和英國肉類加工商協會皆表態歡迎協議中促進對歐出口的條文。漁業僅佔英國GDP的0.04%。

曾任商業大臣的保守黨黨魁栢丹娜炮轟施紀賢拍板的版本如同向歐盟「投降」，完全無法通過她用來衡量英歐協議可否接受的5大測試——（1）不會在自由流動或強制庇護轉移上後退；（2）不會有新資金投放於歐盟；（3）不會減少英方捕魚權益；（4）不會成為歐盟所制訂規則的接受者，不會跟歐盟市場建立「動態劃一機制」，也不會接納歐洲法院的裁決；（5）不會就北約作為歐洲防衛最大基石地位作出妥協。

（BBC/衛報）