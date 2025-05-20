特朗普致電俄烏商停戰 普京稱「有用」 分析：俄無意讓步 「邊談邊打」

通話兩小時 普京：願簽備忘錄

俄羅斯傳媒指「特普通話」經過逾兩小時後結束，其中俄新社引述普京指通話「非常資訊性和有用」，「我們整體上在正確方向」。塔斯社則報道，普京說俄烏必須同意「適合雙方的妥協」才能達成停火協議，堅稱傾向「烏克蘭危機的和平解決方案」，準備好跟基輔合作就未來和談達成備忘錄。

克宮發言人佩斯科夫昨稱，特普談話內容將基於上周伊斯坦布爾俄烏會談結果。佩斯科夫又聲言比起戰爭，俄方「更屬意用政治及外交手段」應對烏克蘭問題，但後稱目前未有準備特、普二人親身會面。

特朗普預先打「開口牌」。他上周六在旗下社交平台Truth Social的帖文中稱，自己會跟普京討論終止俄烏戰爭和貿易議題，之後會再跟烏克蘭總統澤連斯基以及數個北約歐洲成員國領袖交談，白宮昨確認特朗普跟普京通話後將致電澤連斯基。特朗普上周五曾接受霍士新聞訪問，稱自己「跟普京的關係非常好」，認為將能在烏戰問題上達成協議，稱普京正「對整件事感到厭倦」。他另外批評澤連斯基和烏克蘭此前一直向美方苛索軍援，卻用不得其所。

然而一名不願具名而熟知普京想法的消息人士向彭博社透露，普京相信俄軍今年底前能突破烏軍防線，全面控制兩軍正在爭持的烏克蘭東部及南部4州。彭博社又引述跟克宮關係密切的政治顧問馬爾科夫表示，普京根本不想休戰，但他同時亦不希望談判破裂，「正試圖操縱讓談判和軍事進攻同時持續」。拜登時期的白宮俄羅斯事務顧問的格林（Eric Green）向《華爾街日報》稱，估計普京會在電話中向特朗普表示俄烏的伊斯坦布爾會談取得了進展，然後試圖把話題轉移至經貿。

普京在俄國營電視台周日播出的訪問中重申，俄方目標是「消滅觸發烏克蘭危機的根本原因，為持久和平及保證俄羅斯安全創造條件」。普京2022年2月以「去軍事化」、「去納粹化」為目標發動侵烏「特別軍事行動」。

英法德搶閘通話游說特朗普

英、法、德政府領袖周日搶先跟特朗普通電話，英國首相施紀賢的發言人指眾人認為俄烏有需要無條件停火，以及普京應認真看待和談，另亦討論了如俄方背離停火及和談，將進一步對其制裁。此外，芬蘭總統斯圖布周日也表示之前一日跟特朗普通過電話，指「特朗普正逐漸對普京失去耐性」，形容這是「正確方向」。

有知情歐洲官員告訴彭博社，華府官員近日曾私下向他們暗示，特朗普正考慮一旦普京不讓步，同意美國參議員格雷厄姆準備的嚴厲對俄制裁議案，該方案初步提議美國向持續購買俄羅斯油氣等戰略商品的國家和地區，開徵500%關稅，外界分析指這將令中國和印度受影響。

（彭博社/衛報/CNN/金融時報）

（俄軍侵烏）